«ليوا للرطب» يحتفي بخيرات مزارع الإمارات

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

حفلت مسابقات الليمون والمانجو في الدورة الـ18 من مهرجان ليوا للرطب، بمشاركات مميزة من إنتاج مزارع من دولة الإمارات، ضمن أربعة أشواط (محلي ومنوع).

وتوجت لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي المنظمة للمهرجان، الذي يتواصل حتى 24 الجاري الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقات الليمون والمانجو، بحضور مدير المهرجان عبيد خلفان المزروعي، ومدير مزاينة الرطب في المهرجان مبارك علي القصيلي المنصوري.

وقال مبارك المنصوري، إن «مسابقات الليمون والمانجو بأشواطها المحلية والمنوعة، شهدت مشاركات مميزة من كل أنحاء الدولة، بزيادة لافتة عن السنوات الأخيرة، ما يعكس اهتمام المزارعين وتوسّع إنتاجهم».

وأسفرت النتائج في مسابقة «الليمون المحلي» عن فوز خالد سيف راشد الرايحي العليلي من فلج المعلا، بالمركز الأول، وفي المركز الثاني حلت روضة عبيد سالم هياي المنصوري من سيح الخير، وفي المركز الثالث خميس سعيد محمد الكندي من الذيد. وفي مسابقة «الليمون المنوع»، حصد المركز الأول سعيد فاضل سعيد محمد الهاملي من الهرمية، والمركز الثاني شليويح مطر سيف حمدان المنصوري من مدينة زايد، والمركز الثالث محمد حمد سعيد حمد الكلباني من الظاهرة.

وفي مسابقة المانجو المحلي حاز المركز الأول عبيد سالم عبيد الشهياري من مسافي، وفي المركز الثاني جاءت فاطمة جمعة راشد بوقفل الياسي من الرحبة، وفي المركز الثالث محمد حروز الخنبولي الشحي من الباهية. بينما في مسابقة المانجو المنوع فاز بالمركز الأول أحمد محمد محمد علي الرميثي من الباهية، وبالمركز الثاني سيف صيح سالم طماش المنصوري من ربدان، وبالمركز الثالث حجي سلطان حجي سلطان القبيسي من مدينة أبوظبي.

وستبدأ لجنة تحكيم مزاينة الرطب في المهرجان، اليوم، تسلم وتحكيم المشاركات في مزاينة رطب الخلاص (شوط مفتوح) والتي خصصت لها 25 جائزة بقيمة 446 ألف درهم، ومزاينة رطب الخلاص لمزارع منطقة العين التي خصص لها 25 جائزة بـ446 ألف درهم، وستعلن النتائج غداً.

في مسابقة المانجو المحلي حاز المركز الأول عبيد سالم عبيد الشهياري، وجاءت في المركز الثاني فاطمة جمعة راشد الياسي.

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