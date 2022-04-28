«الشارقة القرائي للطفل» يطلّ بـ 1900 فعالية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنطلق فعاليات الدورة الـ13 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، التي تنظمها هيئة الشارقة للكتاب في 11 مايو المقبل، وتستمر لأول مرة على مدار 12 يوماً، إذ تستضيف، تحت شعار «كوِّن كونك»، 139 دار نشر من 15 دولة عربية وأجنبية، وتشهد تنظيم أكثر من 1900 فعالية.

وأعلن المهرجان عن تفاصيل دورته المقبلة خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر الهيئة بالشارقة، وتحدّث فيه كل من رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، ومستشار الرئيس التنفيذي مدير عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية، عبدالعزيز تريم، ومدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، راشد عبدالله العوبد، والمنسق العام لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، خولة المجيني، ومدير المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب، منصور الحساني.

وتسجل دورة هذا العام تاريخ انعقاد أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، إذ سيلتقي في 15 و16 مايو في مقر هيئة الشارقة للكتاب أكثر من 200 موزع كتاب من أنحاء العالم، في جلسات وورش مهنية، يناقشون خلالها مستقبل القطاع.

وينظم المهرجان معرضاً تفاعلياً تعليمياً بعنوان «حديقة الحيوانات الآلية»، الذي يقدم مجموعة من ثمانية حيوانات آلية و15 نشاطاً تفاعلياً، يتعرف الأطفال من خلالها إلى مميزات الحيوانات وتفاصيل حياتها وآلية عمل أجسامها، وهو معرض مستوحى من كتاب «حديقة الحيوانات الآلية» الذي حررته وصممته دار «مارشال إيديشنز» في لندن.

من جهته، قال أحمد العامري: «نفتح اليوم فصلاً جديداً من حكاية مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حكاية أبطالها أطفال يحلمون بغد مملوء بالطموحات والأحلام، حكاية كتب فصولها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سموّ الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، منذ أكثر من ثلاثة عقود، حكاية رغم تعدد أحداثها وأهمية رسائلها، فإنها تعد محطةً بارزةً من حكاية مشروع الشارقة الحضاري الكبير، هذا المشروع الذي آمن بما يمكن أن تصنعه الكتب، وما يمكن أن تقوده من إنجازات وتحولات لواقعنا ومستقبلنا».

وأضاف العامري: «كل عام، ونحن في المهرجان، ألمس جوهر رؤية المهرجان تجاه الاستثمار بعقول الأطفال واليافعين، وبناء معارفهم وفتح المجال لاكتشاف طاقاتهم ومواهبهم، فصاحب السموّ حاكم الشارقة، وقرينة سموّه، علمونا أن البلدان تتطوّر وتبنى بأيدي وعقول أبنائها، لهذا نحن في مهرجان الشارقة القرائي للطفل نسهم في بناء مستقبل بلادنا، ونكشف أمام الأجيال الجديدة الطرق والمسارات ليصلوا إلى ما يطمحون إليه، ويكونوا أبناءً مخلصين لثقافتنا العربية، وحاملين لرسالة الإمارة ورؤيتها الحضارية إلى العالم».

من ناحيتها، قالت خولة المجيني: «اخترنا أن تحمل الدورة الـ13 من المهرجان شعار (كوّن كونك)، واخترنا في تصميم الشعار البصري مادة الصلصال للتعبير عن قدرة خيال الأطفال على صناعة عوالمهم الخاصة، وتشكيل مواهبهم بمرح ولعب وعبر التعلم والابتكار. وأردنا من خلال الشعار أن نفتح المجال للأطفال ليكتشفوا ما يطمحون إليه».

محمد هنيدي

يلتقي زوّار مهرجان الشارقة القرائي للطفل النجم المصري محمد هنيدي، ومخرج الأفلام الأميركي والرسام الشهير كايل بالداز.

كما سيشهد المهرجان حفلاً للملحن والمغني ومؤلف أغاني الأطفال طارق العربي طرقان برفقة أولاده.

وضمن الفعاليات، سينظم معرض الشارقة لرسوم كتب الطفل الذي يتضمن 23 ورشة عمل فنية يشارك فيه 296 رساماً من 48 دولة عربية وأجنبية، منهم 77 مشاركاً من المنطقة العربية، و219 من دول أجنبية.

أحمد العامري:

• «في المهرجان نسهم في بناء مستقبل بلادنا، ونكشف أمام الأجيال الجديدة الطرق والمسارات ليصلوا إلى ما يطمحون إليه».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news