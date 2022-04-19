بدور القاسمي: الكتاب يبني جسور الحوار

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أكدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، أهمية دور الناشرين في تعزيز مبادئ الحوار والتفاهم، التي تسهم في ترسيخ السلام خلال النزاعات، مشيرة - خلال كلمة لها أمام أعضاء الوفود المشاركة في المؤتمر الإقليمي للنشر في دول القوقاز وحوض البحر الأسود في العاصمة الجورجية تبليسي - إلى أهمية الكتاب والكلمة في بناء جسور الحوار والتفاهم، وإنهاء الانقسامات، ونبذ التعصب.

وسلطت الشيخة بدور القاسمي الضوء على أبرز التحديات التي تواجه الناشرين وتؤخر تعافيهم من تداعيات الجائحة، والأثر الذي تتركه على سلسلة التوريد، وحقوق التأليف والنشر، داعيةً الجهات المعنية بصناعة النشر والعاملين فيها لمواجهة التحديات من خلال تعزيز الشراكات والعمل الجماعي.

وجاءت زيارة الشيخة بدور القاسمي إلى جورجيا في الوقت الذي تختتم فيه تبليسي احتفالاتها بلقب العاصمة العالمية للكتاب لعام 2021، الذي تمنحه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). وأشادت رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين بالمدينة وبرنامجها الحيوي الزاخر بالأنشطة الثقافية والأدبية والإبداعية، معتبرة أن هذا اللقب سيشكل إرثاً ثقافياً، وسيترك أثراً إيجابياً مستداماً، تماماً كما حدث بعد احتفالات الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لعام 2019.

وخلال الزيارة، التقت الشيخة بدور القاسمي أعضاء «رابطة الناشرين وبائعي الكتب الجورجيين».

وأطلقت الترجمة الجورجية لكتابها المخصص للأطفال «العاصمة العالمية للكتاب» خلال جلسة قرائية باللغة الإنجليزية.

رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين:

• «لقب العاصمة العالمية للكتاب سيشكل إرثاً ثقافياً، وسيترك أثراً إيجابياً مستداماً».

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