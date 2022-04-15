لطيفة بنت محمد تفتتح «بيج باد وولف».. أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عضو مجلس دبي، الدورة الثالثة من معرض الكتب «بيج باد وولف»، المعرض الذي يضم أكبر سوق لتخفيضات الكتب في العالم، وتمتد فعالياته على مدار 11 يوماً لغاية 24 أبريل 2022، في مدينة دبي للاستوديوهات ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك، ويعرض نحو مليون كتاب متميز، بتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 50 و80% عن سعر البيع المحدد.

تنوع أدبي ومعرفي

وقامت سموها بجولة في أرجاء المعرض اطّلعت خلالها على نوعيات الكتب التي تغطي طيفاً واسعاً من التخصصات والمجالات العلمية والأدبية والإنسانية وغيرها، وبلغات عديدة، تنسجم مع كون دبي ودولة الإمارات بشكل عام تعدّ موطناً لأكثر من 190 جنسية من مختلف الثقافات والأعراق، يعيشون في تناغم وتآلف، حيث أشادت سموها بتنوع المحتوى الأدبي والمعرفي المطروح من خلال المعرض، ما يعزز من قيمته ومردوده الإيجابي بوصفه حدثاً ثقافياً يسهم في التشجيع على القراءة.

تعزيز الانتشار الثقافي

وأكّدت سموها أهمية الدور الذي يلعبه هذا الحدث الثقافي الكبير في ترسيخ المكانة التي تتمتع بها دبي منارةً للتنوع الثقافي، ومركزاً للإبداع والتفاعل الفكري والمعرفي، مشيرة إلى أنّ المعرض يتماشى مع العديد من الأولويات القطاعية لهيئة الثقافة والفنون في دبي، وعلى رأسها تعزيز الانتشار الثقافي، وجعل الثقافة في كلّ مكان وفي متناول الجميع، وفي مقدمتها ثقافة القراءة والمطالعة، التي تعتبر من أبرز الركائز المعرفية التي تُبنى على أساسها المجتمعات المتحضّرة والمستدامة.

شغف المعرفة

وأضافت سموّها: «لطالما سعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إلى نشر ثقافة القراءة وتمكينها في المجتمع، وغرس شغفها في عقول أجيال المستقبل، لتصبح عادة يومية لا يمكن الاستغناء عنها، وبالتالي تمكينهم من إحداث نهضة فارقة في مجتمعات المنطقة والارتقاء بها، إلى جانب تحقيق أعلى مراتب الإبداع والابتكار في شتى المجالات. ويعود معرض «بيج باد وولف» ليوفّر لزواره من مختلف الفئات كلّ ما يبحثون عنه ويتطلعون لاقتنائه في عالم الكتب والأدب، إلى جانب دوره المهم في دعم دور النشر والمنصات التي تشجع على القراءة».

تجارب ثقافية فريدة

وشدّدت سموها على أهمية استمرار جهود مختلف الأطراف، وفي مقدمتهم هيئة الثقافة والفنون في دبي للعمل على تعزيز مكانة دبي مدينةً نابضة بالحياة، توفر لسكانها وزوارها تجارب ثقافية فريدة، عبر العديد من المبادرات والفعاليات الثقافية، لتعكس عمق وثراء سماتها الثقافية التي تشكل نسيج المدينة، وبالتالي تمكين القطاع الثقافي والإبداعي ليكون رافداً أساسياً للاقتصاد المحلي.

مواعيد

يفتح المعرض أبوابه يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى الثانية من صباح اليوم التالي ولمدة 11 يوماً، ويضم كتباً في مختلف الموضوعات التي تلائم مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، ويتيح دخولاً مجانياً للجميع. يُذكر أن معرض الكتب «بيج باد وولف» انطلق لأول مرة في دولة الإمارات عام 2018، وحقق نجاحاً كبيراً، وبعودته في دورته الثالثة خلال شهر رمضان المبارك، فيمكن لمحبي القراءة الحصول على مجموعة متنوعة من الكتب عالية الجودة، سواءً من الكتب الأكثر مبيعاً، والروايات، والخيال العلمي، والأدب، والقصص المصوّرة، وكتب الإدارة والأعمال، والهندسة المعمارية، وكتب المساعدة الذاتية، والطهي وغيرها الكثير. كما سيرسم المعرض البسمة على شفاه القرّاء الأصغر سناً بمجموعة كبيرة من كتب الأطفال، التي تضم القصص، وكتب الأنشطة، وكتب التلوين، والكتب المصورة، والكتب التفاعلية الرائعة وغيرها.

رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي:

• «المعرض يحقق رؤية دبي في نشر ثقافة القراءة وغرس شغفها في أجيال المستقبل».

• «ملتزمون بتعزيز مكانة دبي مدينة نابضة بالحياة توفر لسكانها وزوارها تجارب ثقافية فريدة».

• المعرض يضم نحو مليون كتاب متميز بتخفيضات كبيرة تراوح بين 50 و80%.

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