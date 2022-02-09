أفضل مصوري العالم يلتقون جمهور «إكسبوجر 2022» اليوم

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تشهد إمارة الشارقة اليوم انطلاق الدورة السادسة من المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر»، الحدث العالمي الذي يحتفي بفن التصوير وإبداعاته، ويفتح نافذة واسعة لرواية حكايات بصرية حول أبرز الأحداث والقضايا في العالم.

ويستضيف المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويستمر لغاية 15 فبراير في مركز إكسبو الشارقة، 70 مصوراً محترفاً من مختلف أنحاء العالم على منصة ملهمة يعرضون فيها 1600 عمل بصري استثنائي عبر 45 معرضاً فنياً فريداً وجماعياً تجسد قصص الشعوب وتجاربهم الإنسانية المؤثرة.

ويقدم المهرجان الذي يُقام للمرة الأولى على مدار سبعة أيام متواصلة، برنامجاً متكاملاً يضم 28 جلسة ملهمة وورش عمل تدريبية متخصصة وجلسات تقييم الأعمال الفنيّة، كما تتميز دورة هذا العام باستضافة أول قمة بيئية يوم 10 فبراير تحت شعار «أنقذوا المحيطات»، والتي تمثل نداءً عالمياً لتوحيد الجهود وإيجاد حلول فاعلة لمخاطر تلوث البحار والمحيطات.

وتضم قائمة المشاركين نخبة من كبار المصورين العالميين، أبرزهم: ستيف ماكوري صاحب صورة «الفتاة الأفغانية» التي نشرتها ناشيونال جيوغرافيك، والمصور الأميركي جيمس ناكتوي المتخصص بتوثيق الحروب والأزمات الاجتماعية، والمصور الصحافي بريان سكيري المعروف بشغفه بتصوير الحياة البرية وعالم ما تحت الماء.

ويحظى المهرجان الدولي للتصوير «اكسبوجر» بمكانة مرموقة في المشهد الفني الإبداعي العالمي، استحق عليها إشادات من أبرز فناني العالم، إذ قال روبن مورغان، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «أيكونيك إيمجز»: «يعد (اكسبوجر) من أهم الفعاليات الدولية التي تتيح لنا فرصة حقيقية لتسليط الضوء على قوة الصورة وقدرتها على التأثير في عقول الناس ووجدانهم، وهو منصة فريدة تضم عالماً متكاملاً من الإبداعات البصرية الملهمة».

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