«أبوظبي للغة العربية» يطلق موقعه الإلكتروني الجديد

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، موقعه الإلكتروني الجديد، في خطوة جديدة نحو تطبيق استراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر الموقع الجديد محتواه باللغتين العربية والإنجليزية، ويتمتع بتصميم مبتكر، يعتمد أعلى المعايير الرقمية، ليسهل على الزائر التنقل بين أقسامه، والاطلاع على ما يقدمه من محتوى.

وقال المدير التنفيذي للمركز بالإنابة، سعيد حمدان الطنيجي: «يؤكد إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لمركز أبوظبي للغة العربية حرصنا على تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس إدراكنا لأهمية مواكبة متطلبات العصر الرقمي في تحقيق أهداف المركز، المتمثلة في دعم اللغة العربية وإثرائها وتطويرها، من خلال الثقافة والتعليم والبحث والفنون».

ويُقدم الموقع الإلكتروني الجديد محتواه تحت عدد من الأقسام الرئيسة، تتضمن كلاً من: «لغة وثقافة»، التي يندرج تحتها كل من المحتوى الإبداعي الذي يعرض أحدث الكتب المترجمة والمؤلفة، و«أبحاث وتقارير»، وهو قسم يشتمل على أهم وأحدث الدراسات التي يقوم بها مركز أبوظبي للغة العربية في المجالات التي تتعلق باللغة العربية، ثم تأتي «القوائم» لتعرض مشروع «مائة رواية ورواية»، الذي يهدف إلى تعريف القرّاء بأهم الروايات العربية في القرن الـ20، ومشروع «مائة كتاب وكتاب من التراث العربيّ»، الذي يضمّ قائمة بعناوين كتب عربية غيّرت وجه الأدب العربي والإسلامي والعالمي في المعرفة العالميّة، وفي فهم الحالة الإنسانيّة. كما ركز الموقع على إبراز الجانب الرقمي والتطور الحاصل في مجال النشر من خلال قسم «المكتبة الرقمية»، الذي يحتوي على كتب المركز المحولة رقمياً، سواء الكتب الإلكترونية أو الصوتية أم الموجزة.

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