موسم «دبي الفني 2022» بأجندة فعاليات وأنشطة ثرية ومتنوّعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دبي للثقافة» انطلاق موسم دبي الفني 2022، بأجندة منوّعة وغنية من الفعاليات الفنية والثقافية، على امتداد شهري فبراير ومارس من العام الجاري، تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي.

وتضم نسخة هذا العام مجموعة من المبادرات والفعاليات المميزة، تتخللها باقة من الأحداث الإبداعية التي سيتم تنظيمها في جميع أنحاء دبي، تحت شعار «تجوّل في عالم الفن والإبداع»، لتتحول الإمارة إلى معرض فني مفتوح، يرحب بكل أفراد المجتمع من الإماراتيين والمقيمين والزوار، مقدماً لهم تجارب استثنائية عبر فعالياته الفريدة التي تعزز المشهد الفني والثقافي المزدهر لإمارة دبي، بمشاركة فنانين ومبدعين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم.

وعلى مدار شهرين، سيحول موسم دبي الفني 2022 المدينة إلى مهرجان فني وثقافي شامل، يستهل فعالياته مع «مهرجان طيران الإمارات للآداب»، الذي يُقام بالشراكة مع «دبي للثقافة» خلال الفترة من 3 إلى 13 فبراير 2022 في مقره الجديد، بفنادق الحبتور سيتي. وستُفتَتَح أعمال المهرجان باليوم الإماراتي «إضاءات على المواهب الإماراتية» يوم الخميس 3 فبراير، والذي يبرز ما يزخر به المشهد الأدبي الإماراتي من ثراء. ويُعد مهرجان طيران الإمارات للآداب من أبرز المهرجانات الأدبية العالمية، بما يستقطبه من كبار الكُتّاب والمؤلفين والمبدعين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، كما يوفر المهرجان فرصة استثنائية للالتقاء بالمؤلفين المحليين والعالميين، وحضور المناقشات وورش العمل والمشاركة في المسابقات ضمن أجواء إبداعية ملهمة.

ومن أبرز مكونات برنامج موسم دبي الفني، يأتي معرض «آرت دبي» الذي يستضيف عشاق الفن لمشاهدة الفنون المعاصرة والحديثة، وحضور العديد من ورش العمل والمحاضرات والفعاليات من 11 حتى 13 مارس المقبل في مدينة جميرا. ويحظى «آرت دبي» باهتمام وإقبال كبيرين، لما له من مكانة خاصة على الأجندة الثقافية السنوية لدبي، مع تسليطه الضوء على أعمال فنية مبدعة من جميع أنحاء العالم، وخصوصاً من إفريقيا، وأميركا اللاتينية وجنوب ووسط آسيا، فيما تتميز نسخة هذا العام من المعرض بقسم خاص لاستكشاف عالم الفنون الرقمية والمشفّرة.

ويحفل الحدث العالمي الأكبر من نوعه في العالم «إكسبو 2020 دبي»، الذي يشهد مشاركة 192 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتستمر أعماله حتى نهاية مارس المقبل، بسلسلة من الاحتفاليات الحافلة بالفنون والثقافة والخيال، حيث يعيد عازفو بيانو شباب، يومياً، إحياء أعمال الموسيقار البولندي الراحل فريدريك شوبان، وذلك في جناح بولندا في المعرض، بينما يمكّن «جدار الفن الرقمي» في جناح نيوزيلاندا الزوار من اختيار واحد من بين 120 عملاً فنياً من نيوزيلاندا لتعليقه على الجدار، وكتابة تعليق عنه. أما «بيت الهامور»، فيجمع الصيادين والعلماء والفنانين، و3000 تلميذ، في عمل فني مجتمعي في جامجار غاليري بالسركال أفنيو.

وسيكون زوار هذا الموسم على موعد مع الدورة العاشرة من «مهرجان سكة للفنون والتصميم 2022»، إحدى مبادرات دبي للثقافة، في الفترة من 15 إلى 24 مارس 2022 في حي الفهيدي التاريخي، مقدماً باقات إبداعية قوامها الفنون البصرية والمسرحية والموسيقية والأفلام والغناء بمشاركة المواهب الفنية الناشئة في الإمارات ودول الخليج العربية.

وخلال هذا الموسم، سيتيح معرض «فنون العالم دبي» وجهةً مثالية لعشاق الفن والمشترين من المؤسسات وجامعي الأعمال الفنية لإرضاء تطلعاتهم الفنية. يعزز هذا المعرض مكانة المدينة مركزاً ثقافياً وفنياً بارزاً، يحتضن مزيجاً فريداً من الفن والتعليم والترفيه، ويستقبل جمهوره من 16–19 مارس المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.

وضمن فعاليات الموسم الفني للعام 2022، ستعلن «دبي للثقافة» بالشراكة مع «بولغري» في 9 فبراير الجاري عن الفائزين في «جائزة بولغري للفن المعاصر»، التي تم إطلاقها في يوليو الماضي، بالتعاون مع الجناح الإيطالي في معرض إكسبو 2020، من أجل إتاحة منصة مبتكرة لدعم المواهب المحلية في مجال الفنون المعاصرة على مدار فترة المعرض. كما تقيم الهيئة بالتعاون مع مجموعة «بولغري» معرضاً لعرض أعمال جميع المشاركين في الجائزة من 3–9 فبراير في «معرض فان دي جودنبرغ» في مركز دبي المالي العالمي.

وسيشهد موسم دبي الفني أيضاً باقة واسعة من التجارب والفعاليات الفنية والثقافية الثرية الأخرى، حيث سيتم افتتاح حديقة المنحوتات في مركز دبي المالي العالمي في 28 مارس المقبل، وستضم مجموعة مُنتقاة من التراكيب الفنية بجانب مسارين مائيين يحيطان بالبوابة. تستعرض الحديقة أعمالاً شهيرة إقليمية ودولية ليستمتع بها زوار منطقة مركز دبي المالي العالمي.

وستطلق مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، اليوم، معرض «إشراقات»، وإضافة إلى مسرح الفن الرقمي الذي تستمر فعالياته على مدار يومي 18 و19 فبراير الجاري بمزيج فريد من الموسيقى الكلاسيكية والفن الرقمي. كما سيشهد موسم دبي الفني سلسلة معارض فنية تقيمها مؤسسة «فن جميل»، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، فضلاً عن سلسلة معارض «فاوندري» التي ستستمر حتى 25 فبراير الجاري، ومعرض «مركز عكاس للفنون البصرية» حتى 19 فبراير في حي الفهيدي، ومعرض غاليري الفنانة «عائشة العبار» في القوز، ومعرض جماعي برعاية مركز تشكيل والفنان الإماراتي جاسم العوضي.

«حديث المكتبات»

تقيم «دبي للثقافة» سلسلة «حديث المكتبات» في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، والتي أطلقتها في يناير 2022، وتستمر حتى نهاية مارس المقبل، وتستمر الهيئة في استقبال جمهورها في معرض «عندما تتحدث الصور» في متحف الاتحاد حتى مايو المقبل، فضلاً عن فعاليات شهر القراءة الذي تشارك فيه الهيئة بمجموعة من الأنشطة القرائية الرامية إلى تشجيع القراءة عادة يومية لدى جميع أفراد المجتمع، إلى جانب باقة متنوعة من الفعاليات الإبداعية الأخرى.

• الموسم الفني يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.



• «آرت دبي» الأبرز ضمن الموسم والأجندة الثقافية السنوية لدبي بإبداعات من مختلف أنحاء العالم.

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