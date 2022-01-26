سلطان بن أحمد القاسمي يشهد العرض الافتتاحي لـ «سرد المكان»

المصدر: متابعة- موقع الإمارات اليوم

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، في مسرح المجاز بالشارقة، العرض الافتتاحي لـ «سرد المكان» أكبر عرض فني يسرد تاريخ ومنجزات إمارة الشارقة.

ويأتي العرض الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بمناسبة مرور خمسين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مقاليد الحكم في إمارة الشارقة، وسيستمر العرض في أيام 26 و28 و29 يناير الجاري.

ويتضمن العرض أكثر من 10 فنون إبداعية، تتضمن الشعر والغناء والمسرح والسرد، ويجسد محطات بارزة من سيرة الشارقة وأهلها وعمرانها وما حققته من إنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية، ويشارك في العرض أكثر من 50 فناناً وعارض أداء وممثلاً من دولة الإمارات ومن مختلف بلدان العالم.

واستهل العرض مشاهده التي توزعت على إحدى عشرة لوحة فنية، بمشهد مفصلي من تاريخ الإمارة، يكشف مقاومة القواسم للاستعمار البرتغالي والهولندي، إذ تحوّل فضاء المسرح إلى لوحة فنية تجسّد المعركة التي دارت بين المستعمرين والقواسم، جمعت بين عروض القتال التعبيري، والقفز في الهواء، والاشتباك الجماعي، حتى يعلو صوت المدافع ويرتد المستعمرون، وتعلن الشارقة نصرها.