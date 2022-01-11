وفد من «استشاري الشارقة» يزور مهرجان الفنون الإسلامية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

زار أعضاء اللجنة الثقافية والفنية والتربية، من المجلس الاستشاري بالشارقة، برئاسة الدكتور حميد الزعابي، رئيس اللجنة، معارض مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة، بدورته الـ24، حيث كان في استقبالهم مدير المهرجان مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة محمد إبراهيم القصير، واطلع الوفد على الأعمال الفنية المعروضة، التي تضمنت أكثر من 200 عمل فني لفنانين من مختلف الدول.

وأبدى أعضاء الوفد إعجابهم الكبير بالأعمال الخطية المعروضة، وأعمال الزخرفة والتذهيب، وبالدورة الرابعة والعشرين من المهرجان «تدرجات»، الذي يعبر عن الدور الثقافي الريادي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعم الأساسي لكل الأنشطة التي تخدم الثقافة على كل الصعد.

وبدأت الجولة في بيوت الخطاطين، حيث استمع الوفد إلى شروح توضيحية من الخطاطين، ثم انتقل إلى القاعات الخاصة بمركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة، حيث حضر الوفد ورشة كانت مقامة آنذاك في المركز، تحت عنوان «التقنيات الحديثة في ترميم المخطوطات والوثائق التاريخية».

وقال القصير إن المهرجان جزء من مشروع الشارقة الثقافي، الذي نجح عبر نحو ربع قرن من الزمن، في أن يستعيد إرثاً فنياً له جمالياته الخاصة، وذلك بفضل رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، وها هي الشارقة تحصد نتائج هذا العمل الثقافي، حيث استطاع المهرجان أن يحجز مكانة مهمة في الساحة الفنية العالمية.

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