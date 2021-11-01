بدور القاسمي: نسعى لترسيخ التعاون لاستدامة صناعة النشر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

بدأت أمس أعمال الدورة الـ11 من مؤتمر الناشرين، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للناشرين، في مركز إكسبو الشارقة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة 561 ناشراً ووكيلاً أدبياً و35 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم.

وانطلق المؤتمر بحفل شاركت فيه الشيخة بدور القاسمي، رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، وسلطت في كلمة لها الضوء على جهود الاتحاد في تعزيز أسس نمو صناعة النشر في مرحلة ما بعد «كورونا»، وأكدت التزامها بدعم الناشرين للتغلب على تداعيات الأزمة وتسريع عملية التعافي منها، وتحدّث رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري، في كلمة ترحيبية أشار فيها إلى حرص إمارة الشارقة من خلال المؤتمر السنوي على تقديم كل ما يلزم لدعم قطاع النشر والارتقاء به.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «مع احتفالنا بالذكرى السنوية الـ125 على تأسيس الاتحاد الدولي للناشرين هذا العام، نؤكد على دوره المحوري في دعم الناشرين في جميع أنحاء العالم».

وأضافت: «نسعى في الاتحاد الدولي للناشرين لترسيخ التعاون والتضامن بين كل الجهات المعنية، وتعزيز الروابط والعلاقات التي تجمعها، وهذا ما دفع الاتحاد للعمل مع الشركاء لإطلاق الخطة العالمية لتعزيز استدامة ومرونة صناعة النشر (إنسباير)».

وتابعت: «التزمت أكثر من 50 منظمة ومؤسسة متخصصة في مجال النشر بالتعاون لتحقيق الأهداف العشرة لخطة إنسباير، ونأمل أن نشهد انضمام المزيد من المنظمات إلى ميثاقها خلال معرض الشارقة الدولي للكتاب».

من جانبه، أكّد رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أحمد بن ركاض العامري، في كلمته خلال المؤتمر، أن الشارقة لديها تجربة تنموية ثرية بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، موضحاً أن هذه التجربة أثبتت أن الطموحات تتحقق بالتعاون والعمل المشترك والتوافق على المصالح العليا، وسد الفجوات في التنسيق والتخطيط.

وتابع العامري: «إذا كان القضاء على الأمية الأكاديمية يعد انطلاقةً للأمم في مسيرتها نحو التطور، فإن القضاء على الأمية المعرفية بالقراءة والاطلاع، وتنمية المهارات، والوجدان، والمخيّلة، هو الضمانة الأساسية لاستمرارية هذه المسيرة، وتصبح استدامة قطاع النشر طريقاً نحو استدامة منجزات العالم لتحقيق المصالح المشتركة للإنسانية».

بدور القاسمي:

«تاريخ الاتحاد مشرّف في التغلب على التحديات التي تواجه العاملين في صناعة النشر حول العالم».

أحمد العامري:

• «القضاء على الأمية المعرفية بالقراءة وتنمية المهارات ضمانة لاستمرار تطوّر الأمم».

مواجهة الأزمة

شهدت فعاليات اليوم الأول جلسة حوارية بعنوان «معاً في مواجهة الأزمة: دور خطة تعزيز استدامة ومرونة قطاع النشر (InSPIRe) في دعم تعافي القطاع في وقت الأزمة»، أدارتها نائبة رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين كاريني بانسا.

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