دبي خامس أفضل مدن العالم في 2021.. «مزيج فريد من التراث العربي والتسوق الفاخر»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

احتلت مدينة دبي المرتبة الخامسة في قائمة أفضل 10 مدن في العالم لعام 2021، وفقًا لموقع تصنيف المدن «بيست سيتيز». وجاء في التقرير الذي نشره الموقع: «دبي مزيج فريد من التجارب المتميزة والتراث العربي والتسوق الفاخر، لقد تجاوزت الامارة وباء كوفيد - 19». ومع أطول مبنى في العالم، وأكثر مراكز التسوق ازدحاماً على هذا الكوكب، تعتبر دبي واحدة من أكثر مدن العالم تميزًا.

وذكر التقرير«أن دبي أعادت ابتكار نفسها مرة أخرى خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، حيث نمت المدينة من مكان صغير يضم عددا قليلا من رجال الاعمال الاماراتيين، إلى وجهة عالمية للسياحة والأعمال. وساعدها ذلك في استقطاب أعلى نسبة من السكان القادمين من الخارج أكثر من أي مدينة أخرى في العالم، ما جعلهم يحتلون المرتبة الثالثة والعشرين من حيث التحصيل التعليمي للسكان على مستوى العالم».

وبحسب التقرير جاءت لندن في المركز الأول، تلتها باريس، ونيويورك، وموسكو، ثم دبي وطوكيو، وسنغافورة، ولوس أنجلوس، وبرشلونة، ومدريد.

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