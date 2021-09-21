خالد بن محمد بن زايد يفتتح معرض العين للكتاب

المصدر: أبوظبي - وام

افتتح سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، الدورة الـ12 من معرض العين للكتاب، التي ينظمها مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في مكتبة زايد المركزية، وتستمر حتى 30 سبتمبر الجاري.

وتفقد سموه عدداً من الأجنحة ودور النشر المشاركة في المعرض الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين.

وتتزامن الدورة الحالية للمعرض مع الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتأسيس دولة الإمارات، وتنظم تحت شعار «أجيال تقرأ وتقود المستقبل». ويشكل المعرض منصة للتبادل الثقافي، ويهدف إلى التركيز على أهمية القراءة. كما يعتبر معرض العين للكتاب منصة تحتفي بأعمال الكتّاب والمثقّفين الإماراتيين، وتعرّف القرّاء على تجاربهم الأدبية والثقافية.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة -أبوظبي، محمد خليفة المبارك: «يعكس نجاح معرض العين للكتاب على مدى دوراته السابقة النمو الثقافي الذي تشهده العين، وجهود دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي لتسليط المزيد من الضوء على ما تمتلكه هذه المنطقة من مقومات تاريخية ثقافية تراثية، لما له من دور مهم في الحفاظ على الموروث التراثي والثقافي للدولة. نحن فخورون بإعادة افتتاح معرض العين للكتاب أمام جمهوره لما يمثله من منصة سنوية مهمة، وبخاصة أنّه يتزامن مع احتفالاتنا بعام الخمسين، ليؤكد على أهميته في المشهد الثقافي الإماراتي، وما يقدّمه من محتوى فكري وثقافي ثري».

من جهته، قال رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، الدكتور علي بن تميم: «يمثل معرض العين للكتاب حدثاً مهماً في الأجندة الثقافية لدولة الإمارات. فمع برنامجه الفريد، يعمل المعرض على تمكين الكتاب الإماراتيين من التفاعل مع القراء، الأمر الذي ينعكس على المشهد الثقافي في العين. كما يقدم معرض العين للكتاب فعاليات مناسبة للعائلات، لتشجيع القراءة وتعزيز التفاعل بين الأطفال وعائلاتهم».

وتتميز دورة هذا العام ببرنامجها الثقافي الحافل الذي يحتفي بالإرث الثقافي الإماراتي طوال الخمسين عاماً الماضية التي تلت قيام الاتحاد، مع مشاركة ما يزيد على 100 دار نشر محلية ووطنية.

كما يستضيف المعرض ما يزيد على 50 متحدّثاً من نخبة المفكّرين والكتاب والشعراء الإماراتيين في 24 جلسة حوارية، ويقدّم تسعة عروض موسيقية لفنّانين من بيت العود يعزفون مختارات من المقطوعات الموسيقية الكلاسيكية الشرقية والغربية.

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