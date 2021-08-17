خبير من «ناسا» يعرّف «مرشدات الشارقة» إلى أسرار الفضاء

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

نظمت مفوضية مرشدات الشارقة، أخيراً، مخيماً صيفياً افتراضياً لمنتسباتها من عمر 11 إلى 14 عاماً، تضمن برنامجاً معتمداً من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا)، قدمه أحد خبراؤها على مدار خمسة أيام، بهدف التعرف الى أسرار علوم الفضاء، وتشجيعهنّ على حب الاستكشاف، وتحفيزهن على الريادة في هذا المجال العلمي الحيوي.

وشمل المخيم التعليمي سلسلة جلسات تفاعلية شارك فيها 25 منتسبة في تجربة استثنائية لاستكشاف الفضاء والبعثات بين الكواكب، إلى جانب التعرف الى الأهمية الإقليمية والدولية لمشروع الإمارات لاستشكاف المريخ، كما أتيحت لهنّ فرصة تصميم وإطلاق نماذجهنّ الخاصة من مركبات الهبوط وعربات استكشاف الفضاء الجوالة وصواريخ الفضاء باستخدام المنهج التعليمي المعتمد لدى «ناسا». وتضمن المخيم العلمي سلسلة من الأنشطة العملية وجلسات «التحدي الفوري» لاختبار قدرات المشاركات على حل المشكلات، وصقل مهارات التفكير النقدي لديهنّ.

وسلطت الجلسات الضوء على مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ (مسبار الأمل)، الذي شكل علامة فارقة في مسيرة استكشاف المريخ عندما دخل بنجاح في مدار حول الكوكب الأحمر في فبراير من هذا العام. وأتيحت الفرصة للشابات المشاركات طرح مجموعة من الأسئلة والاستفسارات حول استكشاف الفضاء، حيث قام المهندس سيلفستر شانلي من وكالة «ناسا» بالرد عليها في اليوم الختامي للمخيم، كما استعرض أمام الفتيات العديد من مقاطع الفيديو وصور الفضاء.

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