«الصوت والضوء» في قصر الوطن.. رحلة بين البهاء والعراقة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

يوفر قصر الوطن في العاصمة أبوظبي لزوّاره العديد من التجارب الإنسانية والثقافية والحضارية الداخلية والخارجية المميزة، التي تبرز جمال المعْلَم العمراني الفريد.

ويعدّ عرض الصوت والضوء من أبرز التجارب التي تتيح للزوّار فرصة الاستمتاع بروعة وبهاء القصر على الواجهة الخارجية للمبنى الرئيس، في رحلة مرئية من ثلاثة فصول، تمزج بين أحدث التقنيات السمعية والبصرية، لإبراز روح الأصالة والتراث التي شكلت أسس النهضة والتقدم.

وينظم العرض في مساءات كل خميس وجمعة وسبت، عند الساعة 7:30 مساءً، لـ15 دقيقة، في أمسيات تحتفي بروعة وبهاء القصر، في مشهد فني يستعرض مسيرة التقدم التي تشهدها دولة الإمارات عبر رحلة مرئية من ثلاثة فصول، ينتقل خلالها الزوّار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

وينطوي تنظيم عرض الصوت والضوء على عملية تقنية معقدة، يتم خلالها استخدام 52 جهاز عرض ضوئياً، لعرض القصة على الواجهة الخارجية لمبنى قصر الوطن؛ إذ يقوم فريق عمل متخصص بالتكنولوجيا بضمان تشغيل العرض بانسيابية، ودون أي مشكلات أو انقطاعات.

وبعد كل عرض، يُجري فريق العمل عرضاً اختبارياً للقيام بجميع التعديلات اللازمة، والتأكد من عمل وتناغم أجهزة العرض مع بعضها بعضاً بشكل تام، إذ إن أي اختلاف بسيط قد يكون له تأثيراً كبيراً في جودة العرض.

ويعد قصر الوطن مَعلَماً عمرانياً فريداً، تعبق ثناياه بكل العناصر الجمالية التي تتجسد في فنون الهندسة المعمارية والتجارب التاريخية والثقافية المتنوّعة، ليمثل وجهة مميزة للزوار في العاصمة أبوظبي.

• المعلَم تتجسد فيه فنون الهندسة المعمارية والتجارب التاريخية.

• العروض عملية تقنية معقدة يستخدم خلالها 52 جهاز عرض ضوئياً.

• 3 فصول ينتقل خلالها الزوّار من تاريخ الدولة وحاضرها إلى مستقبلها المشرق.

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