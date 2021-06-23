«ملتقى الشارقة للتكريم» يحتفي بـ 4 كتّاب أردنيين

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تنظم دائرة الثقافة في الشارقة النسخة الخامسة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي في 30 يونيو الجاري بالمركز الثقافي الملكي في العاصمة عمّان.

وقال رئيس الدائرة، عبدالله بن محمد العويس، إن «الملتقى يعزز ويستكمل الأنشطة الثقافية العربية التي تعنى بالمثقفين والمبدعين العرب الذين هم محورها الأساسي وتقديراً لإنجازاتهم، فالأديب والشاعر والفنان يقدمون رسالة سامية تستحق الشكر والتقدير؛ ما يدفع المثقف للإنجاز ويعزز نشاطه على العمل الإبداعي وسط مجتمعه».

وأضاف أن «ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي يهدف لتكريم الشخصيات العربية التي أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة لدورهم في الارتقاء بالثقافة عامة، كونها أحد مقومات الحضارة العربية والإسلامية» مشيراً إلى أن وجهة الملتقى المقبلة هي الأردن، إذ سيتم تكريم كل من الكاتب سليمان حماد عبدالله القوابعة، والأديب نايف عبدالله فارس النوايسة، والناقد إبراهيم عبدالرحيم سعد السعافين، والشاعر أحمد عبدالمجيد محمد عودة.

وتابع العويس أن هذا التكريم يأتي وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعماً لاستمرارية التواصل والتفاعل مع المشهد الثقافي وإثراءً للساحة والمكتبة الثقافية بإصدارات الأدباء والمثقفين، إذ قدمت الشخصيات المكرمة العديد من الإبداعات والأعمال التي أسهمت في تنمية الفكر العربي في مجالات الثقافة المختلفة: أدب وشعر ونقد ومسرح.

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