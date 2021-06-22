«كتابي كتابك» في مكتبات دبي العامة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن إطلاق مبادرة «كتابي كتابك» في جميع أفرع مكتبات دبي العامة بدبي، كجزء من التزامها بتطوير مشاريع تسهم في تحقيق رضا المتعاملين وتعزيز رفاهية المجتمع باعتبارها أولوية قصوى في دبي والإمارات.

وتندرج مبادرة «كتابي كتابك» ضمن مبادرات «دبي للثقافة» الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدَّمة في مكتباتها العامة، انطلاقاً من المقترحات التي وردتها من بعض طلبة المدارس الشباب المشاركين في الدورة الثانية من بطولة «بناة المدينة الشباب»، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بهدف تعزيز دور الشباب في تطوير الأداء الحكومي بما يلهمهم ويلبي تطلعاتهم المستقبلية.

وفي السياق، قالت مدية المحيربي، مدير مكتبة أم سقيم بالإنابة: «تتمثل مبادرة (كتابي كتابك) في استقبال كتب على سبيل الإهداء من الجمهور والمؤسسات ودور النشر، ويتم بعد ذلك فرزها وفقاً للسياسة المتّبعة في مكتبات دبي العامة، ومن ثم عرضها على الرفوف المخصصة للمبادرة، كي يتمكن الجمهور من اقتنائها مجاناً. ونهدف من خلال هذه المبادرة إلى إغناء مجموعة المواد المعرفية في المكتبات وتعزيز علاقات التعاون بيننا وبين الجمهور والجهات المعنية بالثقافة والنشر، وذلك لتحقيق الفائدة لجميع أفراد المجتمع عبر إهداء وتبادل الكتب».

وأضافت المحيربي: «من شأن هذه المبادرة الإسهام في جعل الثقافة في كل مكان وللجميع، وتحفيز المشاركة الفعّالة من قبل فئات المجتمع كافةً، وهو أمر ينسجم مع أحد الأولويات القطاعية لخارطة طريقنا الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة دبي عاصمةً عالمية للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب».

وتأتي مبادرة «كتابي كتابك» ضمن خمس مبادرات تنفذها «دبي للثقافة» تماشياً مع تطلعات الشباب المستقبلية حول خدمات المكتبة العامة. وكانت الهيئة قد عقدت في ديسمبر 2019، كجزء من بطولة «بناة المدينة الشباب»، ورشة عمل «خدمة عضوية المكتبات العامة» للطلبة في مكتبة الصفا للفنون.

• تحفيز المشاركة الفعالة وجعل الثقافة في كل مكان.

• إغناء المحتوى المعرفي في المكتبات وإتاحة اقتناء الكتاب.

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