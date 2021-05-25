«كاتب مكتوب» تطلق مبادرة لدعم المؤلفين العرب على الإنترنت

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مبادرة «كاتب مكتوب»، التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب، بالتعاون مع «غوغل»، مسابقة تهدف إلى مضاعفة عدد صفحات المؤلفين على العرب على ويكيبيديا. تبدأ دورة المسابقة الأولى الثلاثاء الأول من يونيو المقبل، ومن المقرر استمرارها لمدة شهر من تاريخ الإطلاق. وتشجع المسابقة الجماهير على إنشاء مقالات باللغة العربية حول المؤلفين والكتّاب العرب. وتفتح المسابقة أبوابها للخبراء والمبتدئين، وتنظم المؤسسة دورة تدريبية افتراضية مجانية يوم الأحد 30 مايو الجاري، تقدم من خلالها أساسيات إنشاء صفحات المؤلفين، ما يوفر فرصة المشاركة حتى لمن ليس لديهم خبرة سابقة في ويكيبيديا.

وتهدف المسابقة إلى مضاعفة عدد المقالات حول المؤلفين العرب بأكبر شكل ممكن، على أن ترقى المقالات إلى إرشادات ويكيبيديا. ويحصل الفائز بالمركز الأول على 500 دولار أميركي، بينما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 400 دولار أميركي، يليه الفائز بالمركز الثالث بجائزة قدرها 300 دولار أميركي.

وقالت مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أحلام بلوكي، إن «مبادرة كاتب مكتوب هي خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح لتعزيز الأدب العربي وتداوله مع جمهور أكبر، إضافة إلى تسليط الضوء على المؤلفين العرب وجهودهم الإبداعية. إن النتائج التي حققتها المبادرة حتى الآن هي من دواعي فخرنا، ولم تكن لتتحقق دون جهود المتطوعين الموهوبين والشغوفين بهدف المبادرة. توفر الجائزة الكبرى فرصة استثنائية لمحبي الأدب لقاء بعض من أعظم المؤلفين وهم في رحاب مهرجاننا، وكلّي ثقة بأن المسابقة ستشهد منافسة فريدة من نوعها».

وتتوافر المصادر التعليمية لـ«كاتب مكتوب» على موقع الإلكتروني الخاص بالمبادرة، بما في ذلك الدورات التدريبية، وأهم النصائح والإرشادات التعليمية. الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية الافتراضية ستتناول الإرشادات، وشتى الشروط لكتابة السير الذاتية على منصة ويكيبديا، ومعايير الجودة لمقالة ويكيبديا، إضافة إلى خطوات إنشاء ونشر المقالات.

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