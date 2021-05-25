«ميساكو» تدرب الأطفال على رسم العيون الكبيرة

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

تحلق عدد من الصغار حول الكاتبة ورسامة المانغا اليابانية ميساكو روكس، خلال ورشة عمل اتسمت بالحيوية والتفاعل عقدت ضمن سلسلة ورش الدورة 12 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، حيث أدخلت المدربة الأطفال المشاركين في أجواء فن المانغا، عندما شرعت في رسم ملامح وجه طفلة المانغا بعيونها المميزة، كما تظهرها الرسوم اليابانية الشهيرة، التي حققت رواجاً في عالم الكتب المصورة «الكوميكس» وفي مسلسلات الأنمي.

وعرضت الفنانة ميساكو على طاولة التدريب ثلاثة من كتبها المصورة للأطفال، ثم حدثت المشاركين عن أساسيات فن المانغا، واستعرضت صفحات من كتبها كأمثلة، ووزعت أوراقاً وأقلام الرسم على الأطفال، ودربتهم على تخطيط الوجوه وفق مبادئ فن المانغا. ولتطبيق الشرح وتقديم بيان عملي، رسمت المدربة أكثر من وجه أمام الصغار المشاركين في الورشة، مع إبراز كيفية التمكن من إجادة إظهار الاختلافات التي تميز ملامح كل شخصيّة عن الأخرى.

وتعمدت المدربة إجراء حوارات مفتوحة مع الأطفال خلال الورشة، كما قامت بعد كل خطوة باختبار مدى استيعابهم لكيفية تحديد نقطة البداية في رسم الوجوه، وتحديد ملامحها بدقة، وسط متابعة أولياء الأمور باهتمام لحماس أطفالهم. يذكر أن الكاتبة ورسامة المانغا اليابانية ميساكو روكس تقدم عدداً من الورش، إلى جانب فنانين آخرين، ضمن مجموعة الفعاليات الخاصة بفن الكوميكس في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، الذي يستمر في إكسبو الشارقة حتى 29 مايو.

دخل الأطفال المشاركون في أجواء فن المانغا.

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