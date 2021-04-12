نصف مليون طفل عربي يبحثون عن ألغاز «محتويات»

المصدر: دبي- الإمارات اليوم

أفاد مؤسس موقع محتويات محمد رحال بأن نصف مليون طفل عربي يبحث يومياً عن حل الألغاز عبر الموقع الذي يعتبر موسوعة عربية ثقافية وترفيهية، إذ يساعد حل الألغاز على تنمية القدرات الذهنية للأطفال إلى جانب القيمة الأساسية الموجهة لتعزيز حافزهم الدراسي من خلال طرح ألغاز سهلة وصعبة وأسئلة ذكاء تشمل بعضها حلولاً للواجبات المدرسية التي يتم تكليفها لهم.

وأوضح رحال أن الكتب والروايات أيضاً تساعد على تنمية المهارات العقليّة والثقافيّة بشكل كبير، وتزداد قيمة القراءة عند الحرص على انتقاء الكتب ذات المحتويات المفيدة والهادفة، ويشير قسم الكتب والرّوايات إلى الكثير من التفاصيل التي تختصّ بالكتب ومؤلّفيها ومحتوياتها حتّى يكون القارئ على بصيرة تامّة بها مع القدرة على تمييز الأفضل منها، كما يحتوي على تلخيص للكثير من الرّوايات العربيّة.

وأضاف رحال أن موقع محتويات يعد موسوعة ثقافيّة وترفيهيّة عامّة تحرص على تغطية جميع المجالات التي يبحث عنها القارئ العربيّ عن طريق شبكة الإنترنت.

وأشار إلى أن الموقع يحتوي على قسم يختص بتناول مختلف الاهتمامات في دول الخليج بما فيها قسم الإمارات والسعودية والكويت، بالإضافة إلى توفير العديد من الأقسام التي تتحدّث عن دول الخليج العربيّ أيضًا، ويعتني هذا القسم بالمعلومات العامّة التي يريد القارئ معرفتها حول دولة الإمارات مع ذكر الكثير من الخدمات الإلكترونيّة التي تعمل الدّولة على توفيرها من خلال شبكة الإنترنت، كما يحرص الموقع على مساعدة الزائر في معرفة خطوات الاستفادة من هذه الخدمات.

وأوضح رحال أن معظم سكّان العالم يعتمد على شبكات التواصل الاجتماعيّ للتحدّث مع الأصدقاء وأفراد العائلة، كما أنّ هناك كثيراً من الأفراد الذين يستخدمون هذه الشبكات في أعمالهم أيضاً، لذلك حرص الموقع على تقديم قسم خاصّ بالحديث عن مواقع التواصل الاجتماعيّ وطريقة التعامل معها، إضافة إلى ذكر تطبيقات التواصل الاجتماعيّ وذكر مشاهير هذه المواقع في العالم العربيّ، كما عمل موقع المرجع على تقديم قسم مشابه ضمن تصنيفاته أيضًا.

وتابع: يعتبر قسم ألغاز، القسم الترفيهي الأكثر زيارة من قبل الفئات المختلفة من زوار محتويات، خصوصاً الأطفال العرب، كما يُعدّ قسم الهواتف والتطبيقات واحداً من الأقسام التكنولوجيّة التي يضمّها موقع محتويات، ويختصّ هذا القسم بكافّة التفاصيل المُتعلّقة بأنظمة تشغيل الهواتف الذكيّة وطريقة التعامل. ونوه رحال بأن الموقع أيضاً يهتم بالمرأة العربية بتوفير قسم خاصّ يضمّ عدداً كبيراً من الوصفات بما فيها الأطباق الرئيسيّة والجانبيّة.

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