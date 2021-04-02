بغداد تستعد لاستضافة معرض للكتب والمخطوطات النادرة

المصدر: بغداد - د.ب.أ

يُفتتح في بغداد في الرابع من أبريل الجاري معرض للكتب والمخطوطات النادرة التي يقدر عمرها بألف عام، وذلك تحت شعار «التراث والأوبئة».

وقال المدير العام لدار الكتب والوثائق بوزارة الثقافة والسياحة والآثار العراقية، أحمد العلياوي، إن هذا المعرض يقام كجزء من فعاليات يوم المخطوط العربي الذي اعتمد في اجتماع وزراء الثقافة العرب عام 2013، والذي قرر أن تقام في مثل هذا اليوم معارض متخصصة بالمخطوطات في كل البلدان العربية.

وذكر أن معرض هذا العام اتخذ شعار «التراث والأوبئة» بغية تركيز الضوء على إجراءات الصيانة وحفظ المخطوطات من الاندثار والتلف. وأوضح المسؤول العراقي أن هذا اليوم هو أحد الأيام التي يراد منها الالتفات إلى عالم المخطوطات والتعريف بهذه الكنوز العظيمة التي تشكل ذاكرة الشعوب.

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