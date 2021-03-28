الداما.. لعبة حملها الموج إلى سواحل الإمارات

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

من البوابة الرئيسة لساحة التراث في قلب الشارقة، المطلة على ميناء الشارقة، يمر الزائر لفعاليات الدورة الـ18 من أيام الشارقة التراثية بأجنحة ومحطات عدة، فما إن يتجاوز الركن المخصص لكتب التراث الذي يحمل عنوان «واحة القراءة» حتى يجد نفسه أمام حشد من الرجال والشباب المتحلقين حول لوحات خشبية يراقبون رجالاً يحركون أحجاراً على لوح من مربعات الشطرنج المعروفة، إلا أنه ما إن يقترب ويمعن النظر حتى يدرك أن هؤلاء لا يمارسون لعبة الشطرنج، فالحجارة وحركتها مختلفة بالكامل.

اليافطة المعلقة على منصة هذا الركن تحمل اسم «دامة»، وهذا يفسر رحلة لعبة يعود عمرها إلى سنوات بعيدة، تمر ببلدان أوروبا الغربية وتركيا، لتصل إلى المدن الساحلية لدولة الإمارات، إذ تستعيد هذه اللعبة قصص البحارة وصائدي اللؤلؤ وما حملوه في رحلاتهم من ثقافات.

من جهته، أوضح مدير إدارة القطاعات الخارجية في معهد الشارقة للتراث، والمنسق العام لبطولة الداما الرابعة في أيام الشارقة التراثية صقر محمد، أن «هذه اللعبة تعتمد على الذكاء، وتتشابه من حيث المنافسة بين خصمين مع لعبة الشطرنج، إلا أن قوانينها وأحجارها مختلفة»، مشيراً إلى أنها اشتهرت في دولة الإمارات منذ الخمسينات وحتى أوائل الثمانينات من القرن الماضي، إلا أن حضورها أخذ بالتراجع حتى كادت تندثر، لهذا التفت معهد الشارقة للتراث لها بوصفها واحدة من ملامح الألعاب الشعبية لمنطقة الخليج، وأطلق مجلساً دائماً لها في منطقة قلب الشارقة، واستحدث بطولة لهواتها حتى يجمعهم ويعزز من انتشارها من جديد، وينقلها إلى الأجيال الجديدة».

وأضاف محمد: «تاريخ اللعبة يعود إلى ما يقارب 1000 عام، وتشير بعض الدراسات والوثائق إلى أنها ظهرت في أوروبا، ثم انتشرت في إيطاليا، وتركيا، وبلدان الخليج العربي، ويرتبط انتشارها في الدولة برحلات البحارة قديماً الذين كانوا يمارسونها على الموانئ».

وأشار إلى أن معهد الشارقة للتراث أولى هذه اللعبة اهتماماً كبيراً، فاستقطب مدربين محترفين لها لتعليم الأجيال الجديدة والراغبين في تعلمها، واستحدث لها فرقاً يمكنهم أن يمثلوا الدولة في البطولات التي تقام في الخليج والعالم، لافتاً إلى أن العمل جارٍ على إنشاء مجالس للعبة الداما في مدن الإمارة المختلفة، واستقطاب الأجيال الجديدة لها، خصوصاً أنها باتت متاحة للعب عبر الهواتف الذكية ويمكن تحميلها من المتاجر الإلكترونية.

• تعتمد على الذكاء وتتشابه مع الشطرنج إلا أن قوانينها مختلفة.

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