«دبي للثقافة» تنظّم «القراءة بلسم الروح»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنظم هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) ورشة افتراضية بعنوان «القراءة بلسم الروح»، ضمن برنامج دبي للفنون الأدائية، وذلك في 30 الجاري.

وتندرج الورشة، المخصصة لمن هم في عمر 18 وما فوق، ضمن جهود «دبي للثقافة» لتفعيل شهر القراءة الوطني، وإلهام أفراد المجتمع، خصوصاً جيل النشء، لاستكشاف عوالم المعرفة، وتحفيزهم على ممارسة القراءة كعادة يومية متأصلة.

وسيناقش المستشار والمدرب في مجال تطوير الموارد البشرية والمنظمات والمهارات القيادية، إبراهيم اليافعي، في الورشة محورين، الأول يتمثل في تهاون كثيرين في ممارسة القراءة، والثاني في عدم حصول من يقرؤون على الفائدة المرجوة من القراءة، مسلطاً الضوء على كيفية تجاوز هاتين القضيتين.

يذكر أن «دبي للثقافة» تنظم برنامج دبي للفنون الأدائية، بهدف اكتشاف ودعم وتنمية ورعاية مواهب الناشئة من مواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها، لتسهم من خلال ذلك في نشر الوعي الموسيقي والثقافة الموسيقية بين فئة الأطفال، ودمج الفن الموسيقي في النسيج الثقافي الإماراتي، والتأسيس لجيلٍ واعٍ، يمتلك مقومات الإبداع والابتكار. ويأتي ذلك انسجاماً مع خريطة طريق استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، حاضنة للمبدعين وملتقى للمواهب.

الورشة تأتي ضمن برنامج دبي للفنون الأدائية.

تأسيس جيلٍ واعٍ يمتلك مقومات الإبداع والابتكار.

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