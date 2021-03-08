«منشورات القاسمي» تنجز جزأين جديدين من «أحاديث حاكم الشارقة»

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «منشورات القاسمي» عن إنجازها الجزأين «الثامن 2019، والتاسع 2020» من موسوعة «أحاديث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 1972- 2018» باللغتين العربية والإنجليزية.

وتضم الموسوعة أقوال وخطب ومحاضرات وأحاديث صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي بدأت منذ عام 1972 حتى الآن، لتسجل تاريخاً حافلاً بالمنجز الحضاري والإنساني والثقافي.

وسبق أن أصدرت «منشورات القاسمي» سبعة أجزاء، باللغتين العربية والإنجليزية.

وخصص الجزء الثامن من الموسوعة للفهرس الشامل، وهي مجلدات تناول سموّه فيها معظم القضايا السياسية والفكرية والاجتماعية والثقافية، كما تناول فيها مجمل أفكاره وأنشطته، من خلال خطبه وزياراته الميدانية ولقاءاته الصحافية والإعلامية مع وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية. وتعتمد الموسوعة على متابعة وتوثيق ورصد مجمل مشاركات صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر عام 1971 حتى يومنا هذا، وتحلل التطور الثقافي والاجتماعي في مساراته ومقارباته وعلاقاته المختلفة، التي اندرجت في إطار شامل للتنمية، من ضمنها التنمية الاقتصادية والثقافية كما رآها وخطط لها بل وشارك فيها سموّه.

وأشارت «منشورات القاسمي» في بيان إلى أن «مشروعها ومنذ تأسيسها يتجدد وينمو، كونه ضمن الصرح الكبير الذي يعمل عليه صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، في سبيل إنجاز مشروعه الثقافي، وتطلعه بإتاحة الفرص للجميع للقراءة والتعلم والمعرفة، التي يتم تحقيقها على مدار سنوات من العمل الدؤوب والجهد المتواصل، عبر منشورات القاسمي التي هي امتداد لهذه الرؤيا الثاقبة».

• «الموسوعة» تعتمد على متابعة وتوثيق ورصد مجمل مشاركات سموّه.

• سبق أن أصدرت المنشورات سبعة أجزاء باللغتين العربية والإنجليزية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news