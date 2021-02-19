«محمد بن راشد للمعرفة»: إصدارات جديدة تعزز القراءة الرقمية

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

عزَّزت مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رصيد إصداراتها المعرفية خلال عام 2020، بمجموعة كبيرة من الإنتاجات وإصدارات الكتب في مختلف مجالات المعرفة، وعبر قنواتها المتخصصة التي تشمل مبادرة «كتاب في دقائق»، و«برنامج دبي الدولي للكتابة»، كما بادرت المؤسسة بإتاحة ملايين الإصدارات من خلال مشروعها الرائد المتمثل في «مركز المعرفة الرقمي»، بهدف توسيع مسارات نشر المعرفة وإنتاجها على المستويين المحلي والعالمي، والإسهام في تحفيز ثقافة القراءة الرقمية في المجتمعات، إلى جانب دعم المحتوى العربي على شبكة الإنترنت.

وتفصيلاً، تابع برنامج دبي الدولي للكتابة نشاطاته وورشه التدريبية خلال عام 2020، على الرغم من الأزمة الصحية العالمية، المتمثلة في وباء «كوفيد-19»، حيث توسع نطاق نشاطاته ليشمل دولاً عربية عن طريق استثمار برامج التواصل المرئي عبر الإنترنت، وهو ما أنتج عدداً من الإصدارات والكتب التي قام منتسبو البرنامج بتأليفها.

وأكد المدير التنفيذي للمؤسسة، جمال بن حويرب، أن مشروعات المؤسسة المعنية بنشر المعرفة وإنتاجها، وتعزيز مفاهيم القراءة والثقافة في المجتمعات، شهدت نشاطاً كبيراً فاق التوقعات خلال الفترة الماضية، بالتزامن مع الظروف العالمية التي سببتها جائحة «كوفيد-19»، وأبرزها الحرص على التباعد الاجتماعي، حيث أسهم بقاء الناس في منازلهم لفترات أطول في خلق توجهات معرفية جديدة لديهم، وبحث الكثيرون عن مصادر المعرفة الموثوقة، التي يسهل الوصول إليها من أي مكان وفي أي زمان، وهو ما وفَّره «مركز المعرفة الرقمي» بإصداراته النوعية والشاملة.

«استثمر وقتك بالمعرفة» أتاحت أكثر من 2.6 مليون مادة رقمية.

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