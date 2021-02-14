المجلس العالمي للتسامح والسلام يطلق الإصدار الأول

المصدر: أبوظبي - وام

أصدر المجلس العالمي للتسامح والسلام كتابه الأول: «مسارات نحو ثقافة التسامح والسلام» من تأليف نخبة من المفكرين من الإمارات وبلدان عدة. والكتاب متاح على الإنترنت ككتاب إلكتروني، وهو موجه للسياسيين والأكاديميين والباحثين والطلاب، كما سيكون متاحاً في نسخ ورقية. وقال رئيس المجلس أحمد الجروان، إن «الكتاب عكف على تأليفه أبرز مفكري العالم في هذا المجال، ويهدف إلى زيادة مشاعر الانفتاح والاحترام تجاه الآخرين والتضامن والمشاركة على أساس الشعور بالأمان في الهوية، والقدرة على التعرف إلى الأبعاد العديدة للإنسان في مختلف السياقات». وأعرب عن تقديره للجهود التي بذلها 14 أستاذاً في مجالات التسامح والسلام من الإمارات والولايات المتحدة والبرتغال وألبانيا وإيطاليا ونيوزيلندا وإسبانيا الذين أسهموا في تأليف الكتاب.

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