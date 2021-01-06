مكتبة دبي العامة تجرد 600 ألف مادة معرفية في زمن قياسي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أنجزت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عمليات جرد الأوعية المعرفية، في جميع فروع مكتبة دبي العامة بدبي ومنطقة حتا، باستخدام أنظمة التعريف بترددات الراديو (RFID)، التي تُعدُّ أحدث أنظمة إدارة وحماية المجموعات، إذ تحرص الهيئة على توظيف التقنيات المتقدمة التي من شأنها تعزيز رشاقتها المؤسسية، وتحقيق سرعة إنجاز المهام المنوطة بها، بما يسهم في إثراء تجربة متعامليها وإسعادهم.

وبادرت «دبي للثقافة» باعتماد هذه التقنية في مكتبات دبي العامة، والتي تعمل على تحديد الهوية بموجات الراديو، وتقدم العديد من الخدمات في مجال المكتبات العامة، مثل: عمليات المعالجة الفنية للمواد المعرفية، وعمليات الإعارة والإرجاع والجرد.

ويندرج ذلك في إطار الأولويات المؤسسية لخارطة طريق استراتيجيتها المحدثة، إذ تلتزم الهيئة بتحقيق التحول الرقمي وأتمتة خدماتها؛ بما يسهم في تعزيز كفاءة عملياتها، ورفع نسبة رضا متعامليها.

وتماشياً مع التطورات الحاصلة في منظومة RFID، حرصت «دبي للثقافة» على اقتناء أجهزة جرد حديثة تواكب هذه المنظومة، وتمكنت باستخدامها من إنجاز مشروع جرد الأصول المعرفية في جميع فروع مكتبة دبي العامة، التي تضم نحو 600 ألف مادة مكتبية من كتب وخرائط ومواد سمعية وبصرية، ضمن زمن قياسي، موفرةً الوقت والجهد، وفي الوقت نفسه محققةً ضمان الحصول على أدق النتائج لمحتويات المكتبات من شتى المواد المعرفية التي تتيحها للمتعاملين.

وتُعد مكتبات دبي العامة من أولى المكتبات التي تمتلك التقنيات الحديثة في مجال الجرد، وعملت على توظيفها في التدقيق على أصولها من المواد المعرفية، لتكون بذلك مركزاً لأفضل المقارنات المعيارية في مجال عمليات الجرد، ما يسهم في تحقيق رؤية «دبي للثقافة» الرامية إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، ملتقى للمواهب.

يُذكر أن مكتبة دبي العامة بفروعها تتيح باقة من الخدمات المميزة، تشمل الأساسية منها: خدمات المعلومات، والخدمات الإرشادية، والخدمات المرجعية. كما تقدم خدمات إلكترونية متطورة وسريعة، تلبي رغبات وحاجات الجمهور بأسرع الطرق وأيسرها، للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعلومات واسترجاعها.

سهولة الوصول

تستثمر «دبي للثقافة» أحدث تقنيات الربط والشبكات، لربط جميع فروع مكتبة دبي العامة ببعضها بعضاً، وبالمكتبات الحديثة الأخرى، ما يتيح الوصول بسهولة إلى المنصات المعرفية المتنامية.

- الخطوة تحقق ضمان الحصول على أدق النتائج لمحتويات المكتبات من شتى المواد المعرفية.

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