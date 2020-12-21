«الخط والكاتب» محاضرة في مركز جمعة الماجد

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، محاضرة افتراضية عن بعد بعنوان «الخط والكاتب في المخطوط العربي - قرائن إثبات النسبة ونفيها»، قدمها الدكتور محمد بن عبدالله السريّع، عضو هيئة التدريس في جامعة القصيم بالسعودية، وحضرها عدد كبير من المهتمين بالمخطوطات من دول عديدة.

وهدفت المحاضرة إلى توضيح قواعد وضوابط التعرف الى خطوط الأعلام، من العلماء والوزراء والمشاهير، المكتوبة في التراث العربي المخطوط.

وتناول المحاضر وسائل وخطوات التأكد من صحة نسبة الخطوط إلى أصحابها من خلال القرائن والأدلة العلمية. مع بيان الطريقة المثلى للاستفادة من قيود تعيين أصحاب الخطوط الموجودة في المخطوطات. كما عرض المحاضر نماذج عديدة من خطوط الأعلام التي تزخر بها المخطوطات العربية، مع بيان مدى صحة نسبتها، وكشف الأخطاء والإشكالات التي تتعرض لها هذه الخطوط ويقع فيها القدماء والمعاصرون.

ومن أبرز ما عرضه المحاضر نموذجان من خط الإمام المؤرخ الذهبي، بعدما فقد بصره في آخر سنوات حياته، ما يدل على اهتمامه الشديد بالعلم والكتابة حتى في أصعب الظروف.

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