مصر تتوّج بطلَي تحدّي القراءة العربي للتعليم العام والأزهري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّجت جمهورية مصر العربية بطلين جديدين لتحدّي القراءة العربي في دورته الخامسة في كلٍّ من التعليم العام والتعليم الأزهري، بعد اختتام التصفيات على مستوى الجمهورية، وسينضم بطلا التحدي المصريان للمنافسة النهائية لاختيار بطل هذه النسخة الاستثنائية من التحدي على مستوى الوطن العربي، والتي تجرى منافساتها النهائية لاحقاً.

وسجلت مصر حضوراً مميزاً في هذه النسخة الاستثنائية من تحدي القراءة العربي، والتي جرت منافساتها إلكترونياً بمشاركة أكثر من 13 مليون طالب وطالبة ينتمون إلى 26332 مدرسة ومعهد ديني على مستوى الجمهورية.

وشهد قطاع التعليم العام فوز الطالب عبدالرحمن منصور أحمد محمد من الصف التاسع بلقب تحدي القراءة العربي في الدورة الخامسة والاستثنائية للتحدي هذا العام. فيما كان لقب بطل الدورة الخامسة من تحدي القراءة العربي على مستوى التعليم الأزهري من نصيب الطالبة فاطمة عاطف عبدالرازق البنداري من الصف الثاني الإعدادي.

وجاء الإعلان عن نتائج التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي على مستوى التعليم العام والتعليم الأزهري ضمن فعاليتين رقميتين منفصلتين شارك فيهما كلٌ من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، الدكتور طارق شوقي، ووكيل الأزهر الشريف فضيلة الشيخ صالح عباس جمعة، وأمين عام مشروع تحدي القراءة العربي، منى الكندي.

وثمنت الأمين العام لمبادرة تحدي القراءة العربي، منى الكندي، المشاركة المصرية في دورة هذا العام من تحدي القراءة العربي، سواء على مستوى التعليم العام أو التعليم الأزهري، إذ استحوذ الطلاب والطالبات المصريون على أكثر من 60% من إجمالي المشاركين الذين يمثلون 52 دولة، وهو ما يترجم مدى شغفهم بالقراءة والمعرفة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news