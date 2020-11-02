«الشارقة للتراث»: رحلة شيّقة افتراضية إلى الفلكلور اليمني

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

نظّم معهد الشارقة للتراث فعاليات اليوم الثقافي اليمني في الشارقة، عبر منصّته الافتراضية، حيث تضمن فيديو الافتتاح في الفترة الصباحية لقطات من أسبوع التراث اليمني 2018، وعرضاً للحِرف اليدوية، وفنون حِرفة صناعة الجنابي «الخناجر» والسيوف التراثية، والحُلي والأساور والعقيق اليمني، وعروضاً فنية وشعبية، وعرض الأزياء التقليدية، وفنون المطبخ اليمني.

كما تضمّن ندوة بعنوان «ملامح من التراث الثقافي اليمني»، قدمها الباحث يحيى لطف العبالي، وندوة أخرى بعنوان «ميثولوجيا ومعتقدات وطقوس البحارة في اليمن والخليج العربي»، قدمها الدكتور عادل الكسادي، مدير إدارة التعليم المستمر في معهد الشارقة للتراث.

وقال رئيس معهد الشارقة للتراث، الدكتور

عبدالعزيز المسلم: «من منطلق الاستمرار في التواصل والتفاعل وتنظيم مختلف البرامج المتعلقة بالتراث، خصوصاً هذه الأيام، نظمنا عبر المنصّة الافتراضية للمعهد حزمة من البرامج والأنشطة والفعاليات، التي تؤكد على دور المعهد وجهوده في صون التراث وحمايته ونقله للأجيال، والتواصل مع العالم في هذا الشأن، وها نحن وصلنا إلى اليوم الثقافي اليمني في الشارقة، الذي يقلنا عبر المنصّة الافتراضية في رحلة شيقة وجميلة إلى أعماق التاريخ والجغرافيا والحضارة اليمنية العريقة، برفقة عشاق التراث والباحثين والمختصين، لنتعرف إلى المطبخ اليمني العريق والمنتجات الحِرفية والمشغولات اليدوية والطرب الأصيل والموسيقا، ومختلف ألوان الفنون الشعبية والأزياء اليمنية العريقة».

وتابع المسلم: «أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء العالم استضافها برنامج الأسابيع التراثية في السنوات الماضية بالشارقة، التي تحوّلت إلى وجهة عالمية للتراث الثقافي بعناصره ومكوناته كافة».

المسلم: «أكثر من 20 دولة من أنحاء العالم استضافها برنامج الأسابيع التراثية».

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