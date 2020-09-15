«حوارات الثقافة للجميع» تجمع محمد المبارك وجايسون بلوم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تواصل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي تنظيم سلسلة الجلسات النقاشية الافتراضية «حوارات الثقافة للجميع»، مع جلسة تركز على قطاع السينما، تجمع بين رئيس الدائرة، محمد خليفة المبارك، والمنتج الهوليوودي المخضرم جايسون بلوم، الحائز جائزة «إيمي».

تبث هذه الجلسة الافتراضية، التي تحمل عنوان «حوارات الثقافة للجميع: تصور المستقبل»، غداً، الساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، عبر قناة أبوظبي للثقافة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي على الـ«يوتيوب».

أنتج بلوم أكثر من 75 فيلماً ومسلسلاً تلفزيونياً خلال مسيرته المهنية، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الإنتاج متعددة المجالات «بلوم هاوس»، المسؤولة عن إنتاج فيلم «نشاط خارق للطبيعة»، إضافة إلى امتيازات «حملة التطهير»، و«غدار»، و«سينيستر».

تغطي الجلسة الحوارية عدداً من الموضوعات المتنوعة والمهمة، بدءاً من الشعبية العالمية الراسخة لأفلام الرعب، والانطباعات النقدية المتفاوتة حولها، وصولاً إلى الأزمة التي أثرت في عالم هوليوود بأكمله مع تفشي وباء «كوفيد – 19». ويتطرق بلوم أيضاً للحديث عن مسيرته المهنية، حيث يستعرض خطواته على طريق النجاح في قطاع السينما، ويناقش الاستراتيجيات والأساليب التي تستخدمها شركة الإنتاج الخاصة به.

وقال محمد خليفة المبارك: «نتطرق من خلال هذه الجلسة التي تشكل جزءاً من سلسلة (حوارات الثقافة للجميع) إلى قطاع إبداعي، وهو قطاع السينما والتلفزيون. وضيفنا هذه المرة، المبدع جايسون بلوم، يعتبر من أشهر نجوم هوليوود، ولا يسعني الانتظار لمحاورته واستكشاف تجربته الناجحة في واحد من أكثر القطاعات تنافسية حول العالم. وبالنسبة لأولئك الطامحين للعمل في القطاع السينمائي المحلي، الذي يحقق ازدهاراً سريعاً على الرغم من حداثة عهده، لا شك أنهم سيحظون بفرصة لا تُفوَّت لاستخلاص الأفكار والنصائح والاستراتيجيات التي يمكن الاستفادة منها وتطبيقها هنا في إنتاجاتنا الخاصة. وأنا أشجع أي شخص مهتم بالسينما والتلفزيون على متابعة هذا الحوار المليء بالمتعة والفائدة».

يتطرق جايسون بلوم إلى خطواته على طريق النجاح واستراتيجيات شركة الإنتاج الخاصة به.

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