600 كتاب ومقالة لمستخدمي مواصلات «طرق دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن تحديث تطبيق «اقرأ أكثر مع الهيئة»، عبر تغذيته بنحو 600 مادة معرفية وتثقيفية، تراوح بين كتب مقروءة وأخرى صوتية وفيديوهات، ومقالات منتقاة، تتمحور جميعها حول مجالات الأعمال، واللغة، والآداب، والعلوم، والمجتمع، والتنمية الشخصية، وكذلك كتب للأطفال، إلى جانب تحميل التطبيق برابط يسمح بتصفُّح الصحف والمجلات.

وأوضحت الهيئة أن تطبيق «اقرأ أكثر مع الهيئة»، يتواكب مع توجهات السياسة الوطنية للقراءة، التي اعتمدتها الدولة لـ10 أعوام مقبلة، وأن تحديث التطبيق بعدد من الكتب يهدف إلى تعزيز الهدف منه بزيادة المحتوى القرائي باللغتين العربية والإنجليزية، لتوسيع الآفاق المعرفية والثقافية لمختلف شرائح المجتمع، خصوصاً مستخدمي المواصلات العامة والنقل البحري ومرتادي مراكز إسعاد المتعاملين.

وأضافت: التطبيق متوافر بشكل مجاني لمستخدمي المواصلات العامة، ويمكن تنزيله من متجر آبل أو Google Play، ومن ثم مسح الرمز «QR CODE» الموجود في المحطات وداخل وسائل المواصلات العامة، واختيار الكتب المُفضلة للمستخدم والمُحددة بزمن معين للقراءة، وأن استقطاب فئة مستخدمي المواصلات العامة ومراكز إسعاد المتعاملين، يهدف إلى إضفاء المتعة، سواء خلال التنقل أو استثمار وقت انتظار إنجاز الخدمات، وأن توفير كتب للأطفال يُعنى بخلق شغف المطالعة والقراءة في سِن مبكرة.

وأكدت الهيئة أن هيئة الطرق والمواصلات تنظر إلى القراءة بوصفها أسلوب حياة يعزز الجانب الفكري والمعرفة لدى أفراد المجتمع، إضافة إلى الاطلاع على عوالم أخرى من الفهم والدراية، ما يسهم بجدارة في حماية فئات المجتمع ومتعاملي الهيئة من أي تيارات ثقافية قد تسيء للمعاني الجميلة والقيم الأخلاقية التي يتسم بها مجتمع الإمارات، مشيرة إلى أن لها مبادرات نوعية في هذا المجال.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news