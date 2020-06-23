قامات شعرية تخلد البيئات الإماراتية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يرتبط الشعراء ببيئاتهم ارتباطاً وثيقاً، وتتهادى إبداعاتهم الشعرية في وصف هذه البيئات كلآلئ على شاطئ البحر، أو نجوم في السماء.

ومن بيئات دولة الإمارات البحرية والبرية والجبلية نبعت قصائد تغنت بتفاصيل البيئة التي عاش فيها الشعراء، وتضمنت مفردات شعرية أنيقة مستقاة من حقول البيئات المختلفة، وعكست علاقة كل شاعر ببيئته، وانهمرت على هيئة أشعار أبرزت تفرد كل بيئة عن الأخرى بما تحتويه من جمال وسحر. إدارة الآداب في هيئة الثقافة والفنون في دبي أعدت هذا «الغراف» الذي يرصد هذه البيئات وأبرز شعرائها.

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