مكتبة الشارقة العامة تعيد فتح أبوابها للقراء

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تعيد مكتبة الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، اليوم، فتح أبوابها أمام القراء، بالإضافة إلى فرعيها في الذيد ودبا الحصن، كمرحلة أولى، على أن تقدم خدماتها بشكل تدريجي، بعد اتخاذها الإجراءات الاحترازية والوقائية، بما يتماشى مع جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت مكتبة الشارقة العامة أنها ستستقبل جمهورها بين الساعة الثامنة صباحاً والتاسعة مساء، في حين تستقبل مكتبتا الذيد ومكتبة دبا الحصن الجمهور بين الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، على أن تتاح أمام القراء جميع القاعات باستثناء قاعات الطفل.

وتتضمن التدابير الوقائية، التي اتخذتها المكتبات، برنامج تعقيم شامل لكل المواقع الخاصة بها، وعودة الموظفين إلى مقر عملهم بطاقة استيعابية لا تتجاوز 30% من العدد الكلي، واستقبال الجمهور بنسبة 30% من الطاقة الاستيعابية للمكتبات، وإتاحة الزيارة للفئات العمرية من الكبار بين 18 و59 عاماً، واليافعين بين 13 و17 عاماً، بينما سيمنع دخول الأطفال دون 12 عاماً، والمسنين فوق 60 عاماً، ويمنع بقاء الزوار أكثر من ساعتين متواصلتين داخل المكتبة.

وتشمل الإجراءات تقديم الخدمات المكتبية بشكل تدريجي خلال الفترة الحالية، بحيث تم وقف الإعارة الخارجية للكتب، والسماح فقط بالإعارة الداخلية، إضافة إلى السماح بالخدمات المكتبية الداخلية، وخدمات الإرجاع الذاتي، والحاسب الآلي بحسب توافر الأجهزة، فضلاً عن إتاحة خدمات التصوير ذاتياً.

وبهدف المحافظة على الطاقة الاستيعابية المحددة للقراء داخل المكتبات، تم اعتماد آلية الزيارة عن طريق الحجز هاتفياً، بحيث يتصل العضو أو الزائر بقسم الاستقبال في كل مكتبة لحجز ساعات الزيارة المتاحة، وبموجب ذلك يحدد الموظف المعني الموعد، ثم يبلغه عند حضوره إلى المكتبة بالإجراءات الوقائية المعتمدة وموعد انتهاء الزيارة.

من جهتها، قالت مديرة إدارة مكتبات الشارقة العامة، إيمان بوشليبي، إن «افتتاح المكتبات العامة في كل من الشارقة والذيد ودبا الحصن، يأتي حرصاً على إغناء معارف القراء، وزيادة تحصيلهم الثقافي بمختلف التخصصات، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الإجراءات الوقائية للمحافظة على سلامة وصحة الزوار والموظفين والعاملين في المكتبات»، وأكدت أن إدارة المكتبات تضع صحة الجمهور وسلامة المجتمع في مقدمة أولوياتها، وطمأنت القراء بأن المكتبات على درجة عالية من الجاهزية لاستقبالهم، ودعتهم إلى الالتزام بالتدابير الوقائية والإرشادات الصادرة عن إدارة المكتبة، مثل إجراءات التباعد الاجتماعي والتعقيم والمواعيد المحددة للزيارة. وأشارت بوشليبي إلى أنه سيتم، في مرحلة لاحقة، افتتاح المكتبات العامة في كل من كلباء وخورفكان ووادي الحلو أمام القراء، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة الجارية فيها حالياً.

استقبال الجمهور في حدود 30% من الطاقة الاستيعابية للمكتبات.

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