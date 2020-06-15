السعودية تؤجل مهرجان «رجال الطيب» التراثي

المصدر: الرياض - د.ب.أ

أعلنت وزارة الثقافة السعودية عن تأجيل الدورة الثانية من مهرجان «رجال الطيب» حتى إشعار آخر، بعد أن كان مقرراً انعقاده خلال هذه الفترة في محافظة «رجال ألمع» بمنطقة عسير جنوب المملكة.

وقالت الوزارة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس) أمس، إن التأجيل يأتي لأسباب احترازية وتماشياً مع جهود الوقاية من فيروس «كورونا» المستجد، وحرصاً على سلامة زوار المهرجان التراثي من سكان المنطقة ومرتاديها.

وشهدت الدورة السابقة من «رجال الطيب» التراثي، التي أقيمت في أغسطس الماضي، عرضاً مكثفاً للثقافة الغنية لرجال الطيب في أجواء مفعمة بعبق التاريخ والتراث وسط قرية «رُجال» التراثية في محافظة «رجال ألمع» بمنطقة عسير.

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