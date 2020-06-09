«الثقافة للجميع» حوارات تجمع مواهب المجتمع الفني الإماراتي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تتابع دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تنظيم سلسلة الجلسات الحوارية الافتراضية «حوارات الثقافة للجميع»، مع جلسة جديدة تجمع نخبة مواهب المجتمع الفني الإماراتي. وسيتمّ بث الجلسة مباشرةً على الـ«يوتيوب» في تمام الساعة التاسعة مساءً من يوم الثلاثاء التاسع من يونيو، ويترأسها رئيس دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، محمد خليفة المبارك.

وقال رئيس دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي، محمد المبارك: «تستكشف هذه الجلسة من (حوارات الثقافة للجميع) رؤى بعض من أبرز الفنّانين في دولتنا ومصادر إلهامهم والتحديات التي تواجههم، وذلك في ظل ما شهده القطاع الثقافي من تقدم كبير في السنوات الأخيرة. إنني على ثقّة بأن الجلسة ستقدم محتوى غنياً بالمعارف، حيث تتعمق في الممارسات الفنية ومصادر إلهام أكثر العقول تأثيراً وإبداعاً في الدولة، لنستفيد من أفكار شخصيات مارست دوراً فاعلاً في بلورة المشهد الفني المحلي، ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الثقافي، وضمان استمرار النمو الفني في دولة الإمارات وخارجها».

تتمحور الجلسة المقامة تحت عنوان «المجتمع الفني.. نظرة مستقبلية» حول المجتمع الفني الإماراتي، بمشاركة كوكبة من الفنانين المتميزين في دولة الإمارات، بمن فيهم: عفراء الظاهري، ونجوم الغانم، وفرح القاسمي، وشيخة المزروع، ومحمد كاظم، وطارق الغصين، ورامين حائري زاده، وروكني حائري زاده، وحسام رحمانيان، وجميعهم كان لهم دور جوهري في رسم ملامح المشهد الفني المحلي، حيث أسهم كلّ منهم بدعم المؤسسات الثقافية والفنية في دولة الإمارات وخارجها من خلال ممارساتهم الفنية المتنوعة، وبصفتهم لاعبين رئيسين ورواد في المشهد الفني الإماراتي. تتطرق الجلسة إلى مناقشة الممارسات الفنية للمشاركين، وبحث موضوعات أوسع تتعلق ببيئاتهم المبتكرة والقضايا المتعلقة بصناعة الفن حول العالم، بهدف تحفيز التفكّر بمستقبل القطاع الإبداعي من خلال استكشاف موضوعات مختلفة.

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