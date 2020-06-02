فنون «نيويورك أبوظبي» يواصل عروض «لنعيد تواصلنا»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استمرار سلسلة العروض الأرشيفية «لنعيد تواصلنا» خلال شهر يونيو، وذلك بعد نجاحها على مدى الشهرين الماضيين، حيث ستقدم السلسلة عروضاً جديدةً وجلسات نقاشية مع الفنانين، مع التركيز على الفنون الأدائية والترفيهية وتقنيات الوسائط المتعددة، بهدف تشجيع الجمهور والمتابعين من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع العروض الفنية والثقافية المتنوعة خلال التزامهم بالبقاء في المنزل.

ونجحت سلسلة «لنعيد تواصلنا» في استقطاب العديد من المهتمين والمتابعين حول العالم، حيث شاهد أكثر من 20 ألف شخص العروض المباشرة للبرامج، ووصل إجمالي عدد المشاهدات لمحتوى السلسلة عبر الإنترنت إلى أكثر من نصف مليون مشاهدة، حيث جاء إطلاق السلسلة في إطار مساعي المركز لتوظيف الفنون في تعزيز التواصل، والإلهام، والترفيه خلال هذه المرحلة. وشهدت السلسلة انتشاراً واسعاً من خلال شراكتها مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة في دولة الإمارات، ومهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي- كاف»، ومهرجان سنغافورة الدولي للفنون، ومركز كارولينا للفنون الأدائية، وغيرها من الجهات التي أسهمت في التأسيس لنهج جديد من التعاون الدولي. وتقدم السلسلة طرقاً فريدة للتفاعل مع الفنون والثقافة، حيث توفر للجمهور في نهاية جميع فعالياتها الثلاث خلال شهر يونيو فرصة حضور جلسات نقاشية مباشرة مع الفنانين، الذين سيحضرون عروضها على الإنترنت مع الجمهور. يبدأ البرنامج غداً بعرض «حبر»، وهو أداء رقص أميركي - إفريقي معاصر، يقدمه كاميلي براون مع مجموعة من الراقصين الاستعراضيين، وهو عمل يستكشف موضوعات العرق والثقافة والهوية من خلال الرقص.

• تقدم السلسلة طرقاً فريدة للتفاعل مع الفنون والثقافة.

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