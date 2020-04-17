«الخارجية» تُطلق «الماراثون الثقافي» عبر الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظّمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، ندوة «الماراثون الثقافي» على وسائل التواصل الاجتماعي. ووجّه وزير دولة، زكي نسيبة، عبر هذه الندوة رسالة عالمية تدعو إلى الوحدة والتضامن استجابة لهذا الوقت الصعب الذي تواجهه جميع شعوب العالم.

ومن خلال هذه الندوة، التي أشرف عليها المكتب الثقافي بالوزارة، قام سفراء دولة الإمارات بتنظيم وإدارة ندوات مباشرة عبر الإنترنت استمرّت على مدار 24 ساعة، استضافوا خلالها مناقشات مع مديري المتاحف والفنانين وأخصائيي التصميم والمؤسسات الثقافية لمناقشة تأثير جائحة «كوفيد-19»، مع استعراض الحلول والرؤى المستقبلية التي يمكن للعالم من خلالها العودة من جديد والتخلّص من آثار الأزمة.

ويأتي هذا الماراثون الثقافي المباشر عبر الإنترنت كنقطة التقاء لمحترفي الفنون في جميع أنحاء العالم خلال هذه الفترة الحرجة التي يمرّ بها العالم بأسره، لاستكشاف الطرق وإيجاد حلول للتعافي والعودة بقوة بعد انقضاء الأزمة.

وقال زكي نسيبة: «تشكل الأزمة الصحية العالمية الحالية، الوقت المناسب للدعوة إلى توحيد جهودنا. ويسعدنا أن تشهد هذه المبادرة الثقافية المُتميّزة مع أسماء لامعة في عالم الفنون والثقافة حول العالم نجاحاً كبيراً».

- مبادرة بمشاركة أسماء لامعة في عالم الفنون والثقافة.