«بيتر هارينغتون» تُطلق كتالوج أبوظبي للكتب الأثرية والنادرة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دار «بيتر هارينغتون» المتخصصة بالكتب النادرة «كتالوج أبوظبي 2020» الجديد الذي يتضمن قائمة من الكتب المختارة والموجهة خصيصاً لهواة جمع المؤلفات والمخطوطات في منطقة الخليج العربي، التي تضم مجتمعاً رائداً من جامعي الكتب الأثرية، والذي ازدهر بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة.

ويحتوي الكتالوج الذي تم إعداده لـ«معرض أبوظبي الدولي للكتاب»، الذي كان مقرراً عقده في منتصف شهر أبريل الجاري، على مجموعة مختارة من 85 كتاباً ومخطوطة. وتقدّم القائمة الجديدة مجموعة مميزة من أبرز الأعمال الفنية المطلوبة والقيّمة في العالمين الإسلامي والعربي.

وقال بوم هارينغتون، مالك دار بيتر هارينغتون المتخصصة بالكتب النادرة: «يعكس الكتالوج الاهتمام الواسع لهواة تجميع الكتب في الخليج العربي. ولقد تمّ العمل على قائمة الكتب الجديدة لأشهرٍ عديدة لاستعراض مجموعة مختارة من الأدبيات والقصائد الأكثر شهرةً، فضلاً عن أبرز الأعمال والمؤلفات النادرة للغاية في علم الفلك والطب الإسلامي. وتتضمن المجموعة أيضاً مخطوطات وأدلّة فريدة يمكن اقتناؤها. وتجسّد هذه الوثائق والكتب النادرة النمو الذي شهدته شبه الجزيرة العربية، بما في ذلك ظهور الصناعات الرئيسة والبنية التحتية المتطورة، إذ تُعَد اليوم واحدة من أهم المناطق الاقتصادية الحديثة والديناميكية في القرن العشرين».

وتستأثر الإمارات بالحصة الأكبر من أعمال بيتر هارينغتون في الشرق الأوسط، إذ يتواصل هواة تجميع الكتب من المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين بشكل دوري مع وكيل الكتب النادرة لمساعدتهم في تنظيم وتقييم والحصول على مؤلفات لمجموعاتهم الخاصة والمؤسسية. وتبدأ كلفة اقتناء كتاب واحد من آلاف الدراهم وتصل إلى أكثر من مليون درهم. وأوضح بوم هارينغتون أن هناك تقليداً فريداً في تجميع الكتب في منطقة الشرق الأوسط، إذ إنها بالتأكيد ليست بظاهرة حديثة، لكننا شهدنا نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة.

ويتضمن «كتالوج بيتر هارينغتون» الجديد كتباً مميزة من مصادر نادرة ومتفردة، وكلها تقريباً نسخ أولى، أو مطبوعات موقّعة ومقدّمة من المؤلفين إلى الأصدقاء والمعارف، أو أعمال مذهّبة ومصورة.

أبرز الكتب والمؤلفات التي يتضمنها الكتالوج

■النسخة الأولى والوحيدة الموقّعة ضمن مجموعة «عشرون رسماً للشاعر اللبناني جبران خليل جبران (سعره 12500 جنيه إسترليني).

■النسخة الأولى والنادرة جداً من كتاب «النبي»، وهو العمل الأكثر شهرةً لجبران خليل جبران (سعره 12500 جنيه إسترليني).

• نسخة نادرة لكتاب «أعمدة الحكمة السبعة» لتوماس إدوارد لورنس (سعره 85 ألف جنيه إسترليني).

■الجزء الخامس من كتاب «القانون في الطب» لابن سينا والمعروف أيضاً في الغرب بأفيتشيناAvicenna (سعره 75 ألف جنيه إسترليني).

■جداول فلكية نادرة لأولوغ بيك، وهي من أضخم وأهم الإنجازات في علم الفلك الإسلامي (سعرها 38500 جنيه إسترليني).

■دليل سفر نادر للمنطقة باللغة العربية والذي صمّم لموظفي «شركة نفط العراق» التي تأسست عام 1925 وبدأت في الحصول على امتيازات في جميع أنحاء المنطقة خلال ثلاثينات وأربعينات القرن العشرين (سعره 2250 جنيهاً إسترلينياً).

■مجموعة واسعة من المجلّدات المكتبية لكتاب «ألف ليلة وليلة» والمترجمة من قبل ريتشارد ف. بيرتون. وتتضمن المجموعة سلسلة من 71 رسماً توضيحياً مستنسخاً من الرسومات الأصلية التي رسمها الفنان ألبرت ليتشفورد بالألوان الزيتية. وتُحفظ المجموعة المكونة من 12 مجلداً داخل صندوق ضخم تمّت مراعاته ضمن شروط مميّزة (سعرها 12500 جنيه إسترليني).

■كتاب القرآن الكريم الذي يتميز بحجمه الكبير وفخامته، ويعود إلى القرن السابع عشر خلال الفترة المغولية في الهند (سعره 62 ألف جنيه إسترليني).

■كتاب القرآن الكريم مؤلف من 30 جزءاً ومكتوب باللغة الصينية الكلاسيكية يعود إلى القرن الثامن عشر (سعره 50 ألف جنيه إسترليني).

■مخطوطات لرسائل نابليون تتناول عمل آدم سميث بعنوان «ثروة الأمم». (سعرها 250 ألف جنيه إسترليني).

■النسخة الأولى من كتاب «أصل الأنواع» لتشارلز داروين (سعرها 225 ألف جنيه إسترليني).

كتب من مصادر متفرّدة، كلها تقريباً نسخ أولى، أو مطبوعات موقّعة.

85 كتاباً ومخطوطة من أبرز الأعمال الفنية المطلوبة والقيّمة في العالمين الإسلامي والعربي.