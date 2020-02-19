«تواصل».. أفضل تصميم بـ «صُنع في القوز»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن التصميم الفائز في مسابقة «صنع في القوز» التي أطلقتها الهيئة في نوفمبر من العام الماضي، ودعت فيها المبدعين إلى تقديم تصاميم لأماكن عامة في منطقة القوز.

وفاز بالمركز الأول من المسابقة الأولى من نوعها تصميم بعنوان «كونكشن» (تواصل).

وكان الهدف من وراء إطلاق مسابقة «صنع في القوز»، إنشاء أماكن عامة للجمهور في منطقة القوز، وفق اعتبارات محددة من أهمها أن تكون التصاميم مستوحاة من روح منطقة القوز، وتتيح استثمار المساحات غير المستغلة في المنطقة بالشكل الأمثل الذي يلبّي الاحتياجات التي لمسها المصممون المشاركون في المسابقة أثناء زياراتهم للموقع.

وضمت القائمة المرشحة للفوز ثمانية تصاميم اختارتها لجنة التحكيم من بين المشاركات المقدمة بناء على مجموعة من المعايير شملت الجانبين الفني والتقني، ومراعاة بيئة الموقع وخصوصية عمارته، وسهولة صيانة التصاميم المنفَّذة. وعُرضت التصاميم المرشحة للتصويت العام على مدار 24 و25 يناير الماضي في منطقة القوز ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مهرجان القوز للفنون الذي أقيم في «السركال أفنيو»، وصوّت أكثر من 2000 شخص على التصاميم المفضلة لديهم. وجاءت النتائج بناء على تصويت الجمهور، وأصوات لجنة التحكيم مناصفةً (50% من قبل كل طرف).

تفاعل كبير

من جهتها، قالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة» شيماء راشد السويدي: «لقد مثّل التفاعل الكبير مع النسخة الأولى لمسابقة صنع في القوز نجاحاً لافتاً لهذه المبادرة الرائدة، إذ تلقينا العديد من المشاركات المميزة في هذه المسابقة، وكانت التصاميم المدرجة في قائمة الترشيح القصيرة متنوعة وغنية في أفكارها المبتكرة؛ ما شكل انعكاساً حقيقياً لفرادة مدينة دبي بنسيجها الثقافي والإنساني والإبداعي الثري بتنوعه».

وجاء في المركز الأول تصميم بعنوان «كونكشن» (تواصل) قدمه استوديو «ليما» للتصميم، وتعكس فكرته التاريخ الصناعي لمنطقة القوز وبيئتها وهويتها الثقافية. ويجمع التصميم بين الثراء المفاهيمي وتنوع المواد المستخدمة في تصنيعه؛ فقد استوحي من بيئة المنطقة وخصوصية قاطنيها والعاملين فيها، مستخدماً المواد المتاحة في المكان من إسمنت وخشب ومعدن، وموفراً في الوقت ذاته إضاءة مثالية وإمكانية الاتصال بالإنترنت.

بساطة وأناقة

حول نيل التصميم المرتبة الأولى بين التصاميم المشاركة، قال جيسون لويس، من استوديو «ليما»: إن «أفكارنا في التصاميم التي نبتكرها ترتكز على تقديم تجربة إنسانية إيجابية؛ إذ نصمم منتجات لها تأثير إيجابي دائم على حياة الناس»، موضحاً أن تصميم «كونيكشن» عبارة عن قطعة بسيطة وأنيقة تجمع الناس ببعضهم بعضاً، فضلاً عن توفير إمكانية تواصلهم مع العالم عبر الإنترنت من خلال خدمة الـ«واي فاي».

وأضاف لويس «فخورون بفوز تصميمنا في مسابقة (صنع في القوز)؛ لأننا أعضاء في مجتمع القوز، ولدينا التزام طويل الأجل بالعمل والإنتاج في هذه المنطقة. ونعتزّ بأن يكون لنا دور بالإسهام عملياً في تطوير المجتمع الذي نحبه».

بينما جاء في المرتبتين الثانية والثالثة بالمسابقة، تصميما «المجلس العصري» للفنان ألكساندر زيغاروف، و«الملتقى» للفنانتين عائشة الموسى وياسمين نورالدين.

واستوحى زيغاروف «المجلس العصري» من شكل المقعد المستخدم في المجلس التقليدي مع تعديل حوافه لتأخذ انحناءة مريحة وآمنة، بينما أتى الإطار الخارجي للجوانب من المعدن الأسود البسيط، بحيث يتلاشى ليصبح ظلاً عند إنارة مجموعة الأضواء المتعددة الألوان التي زُوِّد بها، محوِّلةً المقعد من قطعة أثاث بسيطة إلى قطعة فنية جذّابة.

أما تصميم «الملتقى» فاستوحيت فكرته من طبيعة منطقة القوز بوصفها ملتقى للمبدعين والصنّاع والحرفيين، فأتت المنطقة العامة على شكل مربع مزود من طرفين بأماكن لركن الدراجات الهوائية، ومقاعد من الطرفين الآخرين، إضافة إلى مظلات فوق المقاعد، بحيث تناسب طبيعة هذه المنطقة الحيوية. واستُخدِم في التصميم الخشب والحجر والمعدن ليكون مناسباً للتركيب في الهواء الطلق.

وسيتم تصنيع ثلاثة نماذج عن التصميم الفائز «كونيكشن» (تواصل) وتركيبها في منطقة القوز الإبداعية خلال موسم دبي الفني في شهر أبريل المقبل.



شيماء السويدي: مبادرة تفتح آفاقاً واسعة

قالت مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في «دبي للثقافة» شيماء راشد السويدي: إن «العمل مع مجتمع الصنّاع في دبي عن قرب يعد مرتكزاً رئيساً في رؤيتنا الثقافية، لذلك كان من المهم أن يدلي الناس بأصواتهم لاختيار التصميم الملائم لهذه الأماكن العامة»، مؤكدةً أن «هذه المنافسة أتاحت لنا إمكانية التواصل المباشر مع المجتمع، كما منحت المبدعين والفنانين فرصة للمشاركة بأعمال فنية تتماشى مع التطورات المتسارعة التي يشهدها مجتمعنا، فضلاً عن إسهام مثل هذه المبادرات في فتح آفاق واسعة لمستقبل طموح وإبداعات استراتيجية متنوعة».

• 3 نماذج سيتم تصنيعها من التصميم الفائز «تواصل»، وتركيبها في منطقة القوز الإبداعية خلال موسم دبي الفني في أبريل المقبل.

• 2000 شخص صوّتوا للتصاميم المفضلة لديهم.