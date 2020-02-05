تراث الإمارات.. إبداعات فنية توثّق ذاكرة وطن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، نورة بنت محمد الكعبي، أن اللجنة الوطنية للفنون الشعبية تستهدف حفظ الإرث الوطني وإثراء الفنون الشعبية للأجيال المقبلة، باعتباره جزءاً من الذاكرة الوطنية، ومكوناً رئيساً من صياغة الشخصية الإماراتية وتوثيق ذاكرة وطن، مشيرة إلى أن اللجنة ستعمل على وضع آلية لتطوير وتدريب القدرات المحلية، وتفعيل دور الموهوبين والأجيال المستقبلية في الفنون الشعبية.

جاء ذلك في أعقاب اعتماد مجلس الوزراء إنشاء اللجنة الوطنية للفنون الشعبية، التي تعد لجنة وطنية فنية استشارية تُعنى بكل الأنشطة الفنية الشعبية داخل الدولة من الناحيتين الفنية والعلمية، وتهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والاهتمام والرعاية بالفنون الشعبية، التي تعد عنصراً مهماً من تراث الوطن، وتطويرها والإشراف عليها، وتوجيهها وفق مبادئ وقيم دولة الإمارات وتوجهات قيادتنا الحكيمة، وتوظيفها للتعريف بهوية وتراث الدولة في المحافل الدولية.

وتختص اللجنة بمنح الموافقات الفنية لفرق وجمعيات الفنون الشعبية قبل ممارسة أنشطتها الفنية، وأيضاً فحص المحتوى الفني لأي فرقة فنون شعبية تزور الدولة.

وتتولى اللجنة إحياء التراث الشعبي الإماراتي والتعريف بقيمته العربية الأصيلة، وتوظيف الفنون التراثية للتعريف بتراث دولة الإمارات والعمل على إظهاره، والتعريف به في المحافل الدولية وتحقيق التواصل مع شعوب العالم.

• لجنة وطنية لحفظ الإرث الوطني وإثراء الفنون الشعبية.