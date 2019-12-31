فتح باب الترشح لجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة 17

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلنت مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية عن فتح باب الترشح للدورة السابعة عشرة (2020 – 2021) اعتباراً من 5 يناير 2020 ولغاية 31 ديسمبر 2020.

وتعد جائزة سلطان بن علي العويس التي أسسها الشاعر الراحل سلطان بن علي العويس عام 1987 جائزة مستقلة ومحايدة لا تخضع في معايير منحها إلا إلى الجانب الإبداعي دون النظر إلى الاتجاهات السياسية أو المعتقدات الفكرية للمرشحين، كما لا تميز بين لون أو دين أو جنس.

وتهدف الجائزة ـ التي تبلغ قيمتها الإجمالية 600 ألف دولار أميركي بواقع 120 ألف دولار في كل حقل ـ إلى تشجيع وتكريم الأدباء والكُتاب والمفكرين والعلماء العرب، اعتزازاً بدورهم في النهوض الفكري والعلمي في مجالات الثقافة والأدب والعلم في الوطن العربي.

وتنقسم الجائزة إلى خمسة حقول هي: الشعر، القصة والرواية والمسرحية، الدراسات الأدبية والنقد، الدراسات الإنسانية والمستقبلية، وأخيراً جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، حيث تخضع الحقول الأربعة الأولى للتحكيم، بينما جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي لا تخضع لمعايير التحكيم، حيث يتم اختيار شخصية ثقافية أو علمية أو عامة أو مؤسسة تركت بصمة وأثراً في الحياة الثقافية من قبل مجلس أمناء المؤسسة.

وتعمل المؤسسة حالياً على إرسال استمارات الترشيح إلى معظم الجامعات العربية والمؤسسات والروابط والاتحادات والأسر الأدبية والثقافية ودور النشر، لتكون متوفرة أمام المرشحين في كل أرجاء الوطن العربي، كما يمكن طلبها من المؤسسة مباشرة، أو عن طريق زيارة الموقع الالكتروني على شبكة الانترنت عبر الرابط(www.alowais.com)

أما عن طريقة الترشيح لنيل الجوائز، إضافة إلى ترشيح الجامعات، والمؤسسات الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، ودور النشر – وحسبما تنص عليه اللوائح والأنظمة المعمول بها في المؤسسة – يحق للمبدع ترشيح نفسه مباشرة إلى الأمانة العامة، كما يحق لخمسة من الأدباء العرب ترشيح من يرونه مناسباً لنيل الجائزة، على أن يوافق المرشح على ذلك عند مخاطبته من قبل الأمانة العامة للجائزة.

يذكر أنه فاز في الدورة السابقة كل من: علي جعفر العلاق في حقل الشعر، وعلوية صبح في حقل القصة والرواية والمسرحية، ود. محمد لطفي اليوسفي في حقل الدراسات الأدبية والنقد، ود. حيدر إبراهيم علي في حقل الدراسات الإنسانية والمستقبلية، إضافة إلى الشيخة مي بنت محمد آل خليفة والتي منحها مجلس الأمناء جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي.