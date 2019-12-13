حاكم الشارقة يهدي «الإسلامية» مخطوطتين نادرتين ويدشن موقعها الإلكتروني

المصدر: الشارقة - وام

أهدى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس الجامعة القاسمية، صباح أمس، مخطوطتين نادرتين إلى دار المخطوطات الإسلامية بالجامعة.

تحمل المخطوطة الأولى عنوان «كتب القانون في الطب» للمؤلف أبوعلي الحسين بن عبدالله بن الحسن بن علي بن سينا البلخي ثم البخاري، وتعود لما بين 370 و428 هجري 980 و1037 ميلادي، وهي الطبعة العربية الأولى في العالم لكتب القانون في الطب.

أما المخطوطة الثانية فتحمل عنوان «كتاب تحرير أصول الهندسة والحساب لأقليدس» للمؤلف أبوجعفر محمد بن محمد بن الحسن، نصير الدين الطوسي، وهو من أوائل الكتب المطبوعة باللغة العربية في العالم ويعود إلى 672 هجري و1274 ميلادي، ويتألف الكتاب من 13 فصلاً، 6 منها تتناول الهندسة المستوية و4 تتناول الرياضيات ونظرية الأعداد و3 فصول في الهندسة الفراغية.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتدشين الموقع الإلكتروني لدار المخطوطات الإسلامية المتخصص، والذي يعرف بالدار وأهدافها وخدماتها للطلبة والباحثين محلياً وعالمياً.

واستمع سموه إلى شرح مفصل حول ما يحتويه الموقع الإلكتروني من خدمات ومميزات توفر للباحثين والمختصين أفضل السبل التقنية للاستفادة من أندر المخطوطات التي تضمها الدار.

ويتميز الموقع الإلكتروني بالعديد من المميزات، منها تصميمه الفريد الذي يحتوي على جولة افتراضية بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد 360 درجة، تأخذ الزائر في جولة داخل مرافق الدار تمكنه من التجول عبر شاشته في جميع مرافق الدار.

ويمكن الموقع الزائر من التواصل مع مسؤولي الدار حول أي مخطوط متوافر من خلال صفحة «اسأل مسؤول الدار»، إلى جانب تضمين محرك بحث إلكتروني مميز متخصص للبحث في جميع موجودات الدار من مخطوطات من خلال العنوان أو اسم المؤلف أو لغة المخطوط أو قرن التأليف أو قرن النسخ أو مجال المخطوط أو مادة المخطوط، ويوفر الموقع فهرساً هجائياً إلكترونياً يمكن الباحث من فرز المخطوطات والبحث عنها، وتصنيفها حسب الحرف الأول من عنوان المخطوط أو الحرف الأول من اسم المؤلف.