«التسامح» تسجل أطول سلسلة فيديوهات في العالم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، أن التنوع والتعدد الذي يزخر به المجتمع الإماراتي يمثل حالة ثراء حقيقي نفاخر به العالم، ونعتبره أحد أهم أسرار نجاح التجربة الإماراتية في النهضة والتقدم، والتي اتخذت من التسامح منهجاً، والتناغم وقبول الآخر واحترام الاختلاف سبيلاً للتواصل والتعاون المشترك لما فيه صالح الجميع، موضحاً أن التسامح والأخوة الإنسانية تمثل إحدى أولويات العمل لدولة الإمارات قيادة وشعباً، باعتبارها عنصراً مهماً من عناصر القوة الناعمة، مبيناً أن تحقيق الأرقام القياسية ليس هدفاً في حد ذاته وإنما هو طريق لفت أنظار العالم إلى التجربة الإماراتية الفريدة في مجال التسامح.

جاء ذلك خلال حفل نظمته وزارة التسامح للاحتفال بتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، حيث تسلم الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، شهادة تحقيق رقم عالمي جديد بمشاركة أكثر من 11250 شخصاً من 167 جنسية تعيش على أرض الإمارات في تسجيل أكبر سلسلة فيديوهات مصورة حول التسامح والأخوة الإنسانية، في مبادرة نظمتها وزارة التسامح بالتعاون مع شركة FMCG Procter & Gamble وكارفور الإمارات، وذلك من خلال أجنحة مخصصة لهذا الغرض في المراكز التجارية على مستوى الدولة، وطلب المنظمون من كل المشاركين على اختلاف لغاتهم تسجيل تعهد بالتسامح «أتعهد باحترام وقبول الأشخاص الذين تختلف قدراتهم ومعتقداتهم وثقافتهم عن بلدي».

حضر الحفل وزير الدولة الدكتور زكي نسيبة، والأمين العام لمجلس حكماء المسلمين الدكتور سلطان الرميثي، والمدير العام بمكتب وزير التسامح عفراء الصابري، والشركاء والمنظمون للمبادرة.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك: «إن وجود هذا الكم الهائل من التسجيلات المصورة بكافة لغات العالم، والتي شارك بها الكبار والصغار والأسر من كافة الفئات والجاليات المقيمة على أرض الدولة، يؤكد حالة الثراء داخل مجتمع الإمارات، ويثبت أن رسالة التسامح قد وصلت بالفعل إلى كافة الفئات المقيمة على أرض الدولة، كما يبرهن على قوة وتلاحم المجتمع الإماراتي»، مشيداً بالجهود الكبيرة التي بذلها الشركاء في هذه المبادرة النبيلة لتحقيق النجاح.

وذكر الشيخ نهيان بن مبارك أن المبادرة نجحت في لفت الأنظار إلى أهمية دور التسامح كقوة ناعمة تسعى الوزارة لتعزيزها من خلال التشجيع على التراحم والتعاون والتناغم بين الفئات كافة، وتمكن الجميع من إدارة حوار يؤدي إلى الاحترام والتفاهم، موضحاً أن المبادرة لعبت دوراً كبيراً في الاحتفاء بالتنوع الثري لدولة الإمارات بجميع أشكاله.

وعبّر الشيخ نهيان بن مبارك عن تقديره لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارات والزائرين الذين شاركوا في المبادرة بدافع من قناعتهم بتعزيز قيم التسامح والتناغم والتعايش السلمي بين الجميع، وإيمانهم بالتجربة الإماراتية في هذا المجال، فلم يكن من الممكن أن يكتمل النجاح إلا بمشاركة الجميع، مثمناً الجهود الكبيرة التي بذلها شركاء الوزارة لإنجاح هذا الحدث الكبير.

• 11250 شخصاً من 167 جنسية تعيش على أرض الإمارات شاركوا في تسجيل أكبر سلسلة فيديوهات حول التسامح.

نهيان بن مبارك:

• «التنوع يمثل حالة ثراء حقيقي نفاخر به العالم، ونعتبره أحد أهم أسرار نجاح التجربة الإماراتية».