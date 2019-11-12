5 أبطال في نهائي «تحدي القراءة»: نتسلح بالإصرار والثقة بالنفس

المصدر: ديانا أيوب - دبي

يتسلح أبطال تحدي القراءة العربي بالإصرار والثقة بالنفس بانتظار يوم غدٍ، حيث التصفية النهاية وإعلان النتائج. خمسة أبطال تأهلوا إلى المرحلة النهائية في تحدي القراءة العربي في دورته الرابعة، ويمثلون السودان والمغرب وتونس والكويت والسعودية، حاملين معهم الإصرار وكل تجربتهم العميقة في عالم القراءة واللغة والثقة بالنفس كي يتباروا على اللقب في الحفل النهائي غداً في دبي أوبرا، الذي يُقام برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. تحدثنا مع المشتركين الخمسة وعبروا جميعهم عن جمالية التحدي، وكيف غيّر حياتهم وحياة عائلاتهم، كما أثنوا على وجود النهائيات في برنامج، ما يجعلهم يوصلون رسالة إلى الشباب العربي بضرورة الإقبال على المطالعة. وعبر المشتركون الخمسة لـ«الإمارات اليوم» عن استعدادهم للختام، فهم جميعاً يتسلحون بالإصرار والابتسامة والثقة بالنفس للفوز.

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