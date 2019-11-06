«الناشر الأسبوعي» تدخل عامها الثاني

المصدر: الشارقة - الإمارت اليوم

دخلت مجلة «الناشر الاسبوعي» عامها الثاني بالعدد 13، مُحتفيةً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الـ38، وبالمكسيك «ضيف شرف» المعرض، وبالناقدة الدكتورة يمنى العيد، «شخصية العام الثقافية» في المعرض. وتضمن العدد الجديد من المجلة، التي تصدرها هيئة الشارقة للكتاب، حواراً مع سفيرة المكسيك لدى الإمارات، فرانسيسكا مينديز إيسكوبار، التي عبّرت عن اعتزازها باحتفاء الشارقة ببلدها، مؤكدة أن «المكسيك تفكّر بالجسور، لا الجدران».

وكتب رئيس هيئة الشارقة للكتاب رئيس التحرير، أحمد بن ركاض العامري، عن معرض الشارقة للكتاب، افتتاحية العدد بعنوان «دورة العاصمة العالمية للكتاب». وقال: «نحتفي بإنجازات مشروع الشارقة الثقافي، الذي يقوم على رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبدعم سموّه ورعايته للكلمة المنيرة والإبداع والمبدعين»، مضيفاً أن سموّه يؤكد في كل المحافل الثقافية على «طاقة الكتاب التي لا تنفد، فالكتاب سر الحضارات، والكلمة مفتاح المستقبل».

وفي زاويته «رقيم»، وتحت عنوان «التفكير بالجسور»، كتب مدير تحرير «الناشر الأسبوعي»، علي العامري، عن دور الجسور الثقافية في تعزيز التعايش والصداقة الثقافية والتفاهم بين الشعوب.