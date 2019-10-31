«بوكر العربية» تعقد ثاني «جولة كتاب» في أميركا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت الجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) جولة الكتاب الثانية باللغتين العربية والإنجليزية في الولايات المتحدة الأميركية، والتي شاركت فيها الروائية العراقية شهد الراوي، المرشحة للقائمة القصيرة عام 2018، ومترجمها لوك ليفغرين.

تهدف جولة الكتاب التي امتدت لقرابة ثمانية أيام واختتمت في نهاية أكتوبر الجاري، إلى تشجيع قراءة الأدب العربي المتميز في أميركا، بمشاركة أقسام الأدب العربي والأدب المقارن في جامعات مرموقة تقع على الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

تضمن برنامج الفعاليات قراءة مقتطفات من الرواية، ومناقشتها وطرح الأسئلة حولها، إلى جانب عزف للموسيقى العربية، حيث عقدت الفعاليات التسع من 10 إلى 21 أكتوبر في عدد من الجامعات.

وتهدف الجائزة العالمية للرواية العربية إلى الترويج للأدب العربي، وإلقاء الضوء على الروائيين العرب عالميا؛ حيث جرى تنظيم الجولة من هذا المنطلق. كما تنوي الجائزة تنظيم المزيد من جولات الكُتب المماثلة في مناطق أميركية أخرى في المستقبل، منها الغرب الأميركي المتوسط والساحل الغربي، في إلينوي وميشيغان ولوس أنجلوس وسان فرانسيسكو وسان دييجو.

شهد الراوي كاتبة عراقية من مواليد بغداد عام 1986، أكملت دراستها الثانوية في بغداد قبل الانتقال مع عائلتها إلى سورية، حيث حصلت على ماجستير في الإدارة العامة. تدرس للدكتوراه في علم الإنسان والإدارة العامة وتقيم في دبي. صدرت روايتها الأولى، «ساعة بغداد»، في 2016 وترجمت إلى الإنجليزية من قبل لوك ليفغرين، وصدرت عن دار وان وورلد في مايو 2018. نشرت الرواية بالتركية عن دار أستيريا كتاب وبالإندونيسية عن دار برينادا ميديا كروب.