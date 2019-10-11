حوار إماراتي - إسباني حول التاريخ الحضاري والثقافي المشترك

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استضافت جامعة كومبلتنسي الإسبانية، وفد كتّاب ومثقفي الإمارات في جلستين حواريتين، حملت الأولى عنوان «العرب في الأدب الإسباني والإسبان في الأدب العربي»، فيما جاءت الثانية بعنوان «التاريخ المشترك.. العرب في إسبانيا»، وحضرها نخبة من طلبة كلية اللسانيات واللغات الشرقية.

وشارك في الجلسة الأولى التي أدارتها الشاعرة شيخة المطيري، كل من المستعرب والباحث الإسباني فيرناندو دي أغريدا، والشاعر والباحث سلطان العميمي، والفنان والباحث المسرحي د. حبيب غلوم، وتناولت ملامح من الأدب المشترك بين العرب والإسبان خلال القرون الماضية، وما تشهده العلاقات العربية الإسبانية اليوم على مستوى العمل الثقافي.

وجمعت الجلسة الثانية كلاً من الدكتور والباحث المتخصص في الثقافة العربية، د.خيرونيمو باييز، والكاتبة إيمان اليوسف، والقاصة صالحة عبير، والكاتبة بشرى عبدالله، حيث استعرضت أبرز العلامات التي شكلت ذاكرة الثقافة والفنون في إسبانيا وأوروبا، والدور الذي لعبه العرب في تحقيقها وانتشارها.