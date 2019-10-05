لوحة بانكسي «البرلمان المتخلف» تحقق 12 مليون دولار

المصدر: لندن - رويترز

قالت دار سوذبي للمزادات إن لوحة ضخمة للرسام بانكسي، تصور قردة تجلس مكان النواب في البرلمان البريطاني، بيعت بأكثر من 12 مليون دولار، أول من أمس، وهو مبلغ قياسي في مزاد لعمل للفنان البريطاني مجهول الهوية.

وأضافت دار المزادات أن لوحة «البرلمان المتخلف» (ديفولفد برليامنت)، التي يجلس فيها قردة الشمبانزي مكان السياسيين بمجلس العموم البريطاني، دخلت المزاد وسعرها يقدر بما يراوح بين 1.5 ومليوني جنيه إسترليني.

لكن خلال عملية المزايدة، التي استمرت نحو 13 دقيقة، تصاعد سعرها ليصل إلى 8.5 ملايين جنيه إسترليني، وبإضافة الرسوم بلغ السعر النهائي 9 ملايين و879 ألفاً و500 جنيه إسترليني (12.2 مليون دولار).

وكتب بانكسي، على حسابه على «إنستغرام»: «سعر قياسي للوحة لبانكسي في مزاد الليلة. من العار أنني لم أعد أمتلكها»، ورافق ذلك نشره لتعليق من الناقد الفني، روبرت هيوز، عن قيمة الأعمال الفنية. وكتب هيوز: «سعر العمل الفني هو الآن جزء من وظيفته، عمله الجديد هو أن يقبع على الجدار ويعلو ثمنه. بدلاً من أن يكون ملكية عامة للبشرية مثل الكتاب.. يصبح الفن ملكية خاصة لشخص يمكنه تحمل كلفته».