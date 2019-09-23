21 قصيدة في «يوتوبيا» عبدالعزيز المقالح

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

صدر حديثاً عن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، ضمن سلسلة «الفائزون 53»، ديواناً بعنوان «يوتوبيا وقصائد للشمس والقمر»، للشاعر اليمني الدكتور عبدالعزيز المقالح، وضم 21 قصيدة للشاعر الفائز بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية الدورة الـ11 (2008 ـ 2009) في حقل الشعر.

ويأتي الديوان ليشكل إضافة إلى ما قدمه المقالح للقصيدة العربية المعاصرة منذ قصيدته «لابد من صنعاء»، مروراً بدراساته التاريخية والنقدية، إذ ترك الشاعر بصمته المميزة على الثقافة العربية المعاصر.

ومن أجواء الديوان: «لمْ أَكتبْ هذا النصَّ.. ولم يَكتُبْني.. مُذ فَقَدت روحيَ.. نِصفَ سمائي.. واغتَسَلتْ كلماتي.. بمياهِ بُكائي.. وأنا أخشى الكلمات.. إذا اعترضتْ وجهَ طريقي.. وأخافُ على كفي.. من نارِ حريقي..».

وأصدرت مؤسسة العويس، طيلة السنوات الماضية، عشرات الكتب النافدة للفائزين، وفي المقابل أصدرت كتباً أخرى في السلسلة ذاتها، خص بها مؤلفوها مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية كإصدار أول، وهو ما يعزز من قيمة الكتاب الذي توفره المؤسسة للباحثين والدارسين وللقراء مجاناً، ليتحقق الفعل الثقافي الإيجابي، وتتسع قاعدة المعرفة. ويطمح مشروع «الفائزون» إلى خلق حالة حضور دائمة لكتب أثرت وغيرت وطورت الكثير من المفاهيم وقت صدورها، ليكون الفكر حاضراً وفاعلاً في النهضة العربية.

يشار إلى أن المقالح فاز بجائزة العويس لتميزه الإبداعي في الشعر، ووصوله إلى لغة شعرية صافية مركزة، تلامس النفس الإنسانية وتطلعاتها، وكذلك لقدرته على استثمار منجزات القصيدة الحديثة وتقنياتها، وتوظيفه للرموز التراثية والوطنية والقومية والإنسانية، وتحقيق قدر كبير من الخصوصية في تشكيله الجمالي ونهجه الفني.

يذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، عبر سلسلة «الفائزون»، تعيد إحياء الكتب التي شكّلت علامة فارقة في المشهد الثقافي العربي المعاصر، لاسيما كتب المبدعين العرب الفائزين بجائزة سلطان بن علي العويس الثقافية، التي كانت لها الشهرة والأهمية والتي نفدت نسخها من المكتبات.

سيرة

وُلد الشاعر والناقد عبدالعزيز المقالح عام 1937 بقرية المقالح في محافظة إب، ودرس على مجموعة من العلماء والأدباء في مدينة صنعاء، وتخرج في دار المعلمين بصنعاء عام 1960، وواصل تحصيله العلمي حتى حصل على الشهادة الجامعية عام 1970، وفي عام 1973 حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها من كلية الآداب جامعة عين شمس، ثم درجة الدكتوراه عام 1977 من الجامعة نفسها، وترقى إلى الأستاذية عام 1987.