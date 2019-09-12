«إيمج نيشن» تبحث عن مواهب واعدة لـ «ميراث»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

فتحت «إيمج نيشن أبوظبي» باب التقديم في برنامجها التدريبي الجديد «استوديو الفيلم العربي: مواهب»، بالشراكة مع «توفور54»، واستوديوهات إم بي سي.

وأشارت الشركة إلى أن هذا البرنامج العملي، سيوفر فرصة قيّمة لتدريب وصقل مهارات 40 كادراً واعداً في قطاع السينما والتلفزيون سنوياً، طوال فترة إنتاج مسلسل «الميراث»، الذي دخل قيد الإنتاج، أخيراً، ويُعد أول مسلسل تلفزيوني طويل ناطق باللغة العربية، ما يعزز معرفتهم حول مختلف المسارات المهنية المتاحة في القطاع الترفيهي، ويغطي ذلك مجالات الإنتاج الفني، وكتابة السيناريو، وتطوير المواهب والتحرير.

وقال مدير قسم التسويق والاتصال في «إيمج نيشن»، والمشرف على برامجها التدريبية، جهاد درويش: «تتمثّل رؤيتنا في ترسيخ ثقافة الفكر الإبداعي، وحب الاستطلاع والمعرفة، بالتزامن مع توفير منصة رائدة لصقل مهارات الجيل المقبل من المواهب المحلية وإلهامه، وهو ما يتجسد جلياً في برنامجنا (استوديو الفيلم العربي: مواهب)، الذي يدعم جهودنا المبذولة في هذا الصدد، كما يوفر فرصة استثنائية لجميع المهتمين بالمسارات المهنية في القطاع الترفيهي، لاكتساب معرفة عملية وخبرات مهنية حول كل الجوانب المرتبطة بإنتاج المسلسلات والبرامج التلفزيونية».

وعلى مدار حلقات مسلسل «الميراث»، البالغة 250 سنوياً، سيستقبل برنامج «استوديو الفيلم العربي: مواهب» الكوادر الناشئة بشكل مستمر، مُرحّباً بانضمام متدربين جدد كل ثلاثة أشهر، على أن يفتح باب تقديم الطلبات طوال العام، وبصفة دورية.

ومن المقرر أن تنطلق أول دورة من البرنامج أواخر العام الجاري، تزامناً مع بدء تصوير مسلسل «الميراث»، وستبث أولى حلقاته في 2020.

ويواصل برنامج «مواهب» النجاحات التي حققها برنامج «استوديو الفيلم العربي»، الذي يوفر تدريبات في مجالات الأفلام الروائية والأفلام الوثائقية وكتابة السيناريو والتواصل المؤسسي. ورحّب برنامج «استوديو الفيلم العربي»، على مدار السنوات الثماني الماضية، بأكثر من 150 متدرباً. كما عُرضت الأفلام التي أنتجت خلال البرنامج أكثر من 360 مرة، ضمن مجموعة من المهرجانات السينمائية الدولية، وظفرت بـ26 جائزة.

250

حلقة سنوياً، من المقرر

أن يبثها المسلسل

العربي الجديد.